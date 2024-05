Con rumores de infidelidad, se separaron Emilia Attias y El Turco Naim

Buenos Aires. Después de poco más de 20 años de relación y de haber tenido a Gina, su hija en común, el amor entre Emilia Attias y Julio Mario El Turco Naim Sibara habría llegado a su fin. Así lo informó este jueves por la noche Yanina Latorre en el aire de LAM (América) y, según aportó la panelista del programa que conduce Ángel de Brito, la actriz le habría sido al infiel al humorista que trascendió con sus apariciones en Videomatch.

“Ella dejó al hipotético amante y él se ‘felpudeó’, fue alfombra de ella para recuperarla. Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre”, comenzó contando de manera enigmática la esposa de Diego Latorre antes de dar a conocer los nombres de la historia en cuestión y para aportar contexto acerca de los supuestos motivos que habrían desembocado en esta sonora ruptura.

“Ya venían mal desde hace un tiempo, pero no peleándose, sino cuando uno tiene más necesidades que el otro… No es que se apagó el amor, pero hay edades en las que tenés más ganas y otras que no”, ahondó Latorre en los hechos. Luego, contaron de quiénes se trataban y Yanina dio más detalles de cómo se fue dando la separación al relatar que, el año pasado, Emilia había asistido sola a una fiesta y al Turco le contaron que ella estaba con otra persona. Y que el humorista apareció de improvisto en el lugar, vestido en pijamas. “Él no estaba muy bien de aspecto. Ella sale, se van juntos de la fiesta, y termina ahí”, precisó Latorre sobre este hecho.

Por otra parte, Latorre marcó las diferencias entre las partes de la ahora expareja, que también habrían terminado por limar lo que quedaba de amor. “Él está sin laburo, ella con laburo, él está todo el día en la casa, se volvió paranoico, a perseguirla… Ella trabajando, manteniendo la casa, la hija, todo… Hasta que él la enganchó: vio varios chats con otro. Ella le dijo que no tenía nada e incluso dejó al amante. Y él se felpudeó. Se regaló”, contó con mordacidad.

Pese a que la situación entre Attias y Naim se hizo muy cuesta arriba, la panelista dijo que intentaron sostener la pareja por Gina, la hija de ambos que hoy tiene siete años de edad. “Pero ella llegó un día y lo rajó. Antes de eso, él se deprimió, empezó a hacer cosas no buenas… Y ahora, ella está soltera, de joda. Y se lo merece después de todo lo que vivió”, puntualizó.

Por otra parte, Latorre dijo que Naim no sólo abandonó el hogar que compartía con su familia, sino que también se fue a vivir a otro país de Sudamérica. “Ahora, como él tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo: ‘Esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador, en la zona de Montañita. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, aseguró Yanina.

En paralelo a toda esta información, Fernanda Iglesias, quien también es integrante del panel de este programa, aseguró que el amante de Attias es un conocido actor, hijo de un muy famoso intérprete de la Argentina. “Nicolás Francella”, fue el nombre que arrojó al aire de LAM la panelista pero sin dar certeza de esta situación.

Emilia Attias y el Turco Naim se conocieron allá por el año 2005, cuando ella integraba el elenco de No hay 2 sin 3 y él era parte del staff de ShowMatch. En 2009 se casaron a través de una particular ceremonia en Brasil y, años más tarde, precisamente en 2016, nació Gina, su única hija.