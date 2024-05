A cuatro años del ataque a Marcelo Soria, la emotiva carta de su tía

Era el 16 de mayo de 2020 y Marcelo Soria, quien entonces tenía 19 años, yacía tirado en una alcantarilla a la vera de la Ruta 28, en el ingreso a la ciudad de Tanti. Un policía lo encontró gravemente herido y fue trasladado hacia el Hospital Domingo Funes con traumatismo de cráneo, costillas fracturadas y múltiples contusiones internas. Había sido víctima de un brutal ataque.

Su cambió su vida para siempre y luego de dos años de intensa lucha, finalmente falleció.

El hecho nunca se investigó y Marcelo murió olvidado y sin conocer la justicia. Su tía, Fátima Soria, peleó incansablemente para que se diera con los responsables, entregando su vida a él y a su recuperación.

A cuatro años del hecho, Fátima cumple con su promesa y no se olvida de Marcelo. En cada aniversario y cumpleaños, sigue pidiendo justicia y recordándolo. Ahora lo hizo nuevamente con una emotiva carta enviada a la redacción de EL DIARIO donde expresó: «No me canso de pedir justicia, una respuesta. No logro entender por qué la gente no quiere colaborar con un mínimo dato. ¿A quiénes le temen? A Marcelo le robaron su vida, sus sonrisas, sus sueños, las ganas de vivir. Lloro de bronca, puse todo mi esfuerzo y no logré que sobreviviera a semejante daño».

«Como ciudadana, me pregunto todos los días: ¿hay que esperar que pase otro caso similar? ¿tener otro Marcelo? Tomen conciencia, por favor, pueden ser sus hijos, nietos, sobrinos, amigos. Basta de naturalizar la violencia. ¿Qué pasaría si nosotros movemos cielo y tierra para hacer justicia por mano propia? No hay justicia, no hay derechos, niños, jóvenes, adultos mayores. Una vez más alzo la voz»; concluyó..