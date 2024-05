El descargo de Thelma Fardin por fake news: "La crueldad toca sus picos máximos"

En las redes sociales se empezaron a viralizar unas supuestas declaraciones de Thelma Fardin sobre su relación con Juan Darthés, que la perjudicarían en su denuncia por abuso sexual agravado, dado que ella tenía 16 años. “La crueldad toca sus picos máximos”, aseguró la actriz en su descargo en Twitter en el que pide por favor que paren con la fake news sobre ella.

“¿Qué hice que se ocupan tanto de inventar fake news sobre mí incansablemente? ¿Qué intereses toqué que me atacan como me atacan? Todo lo que circuló hoy en redes es FAKE”, aseveró Fardín. “Perdón deben pedir los encubridores de abusadores. Y, de todos modos, no serán perdonados”, sumó la artista.

El posteo de Thelma Fardin contra las fake news

Perdón deben pedir lo encubridores de abusadores. Y de todos modos, no serán perdonados. — Thelma Fardin (@soythelmafardin) May 18, 2024

Cansada del hostigamiento, Fardín prosiguió: “¿Por qué quieren que me arrepienta por denunciar la atrocidad más horrible? Al abusador que se escapó de la justicia y me hizo litigar en Brasil, ¿qué explicaciones le piden? ¿A quién se le ocurre que peleo legalmente en 3 países por diversión?”.