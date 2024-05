Habló el jurado de los Carlos: «No malgastamos el dinero de los carlospacenses»

El jurado de los «Premios Carlos» realizó una conferencia de prensa donde salió al cruce de las denuncias realizadas por la oposición y dio a conocer cómo se trabajó en la premiación de las obras que hicieron temporada en Villa Carlos Paz.

Además, se desmintió el gasto de un millón y medio de pesos en dos cenas y se adelantó que iniciaron acciones legales contra el tribuno Gustavo Molina (Juntos por Carlos Paz), quien había denunciado una polémica erogación de parte del jurado.

«El 25 de marzo cuando nos desayunamos con un video que saca el tribuno de cuentas Gustavo Molina, tergiversando una información sobre el jurado de los premios Carlos, nos provocó un gran enojo. Somos catorce los integrantes del jurado que estuvimos trabajando totalmente gratis, ad honorem, para que Carlos Paz quede bien y tenga sus premios. Que este señor se meta con el ícono de los premios en la Provincia de Córdoba, con el ícono que significa los Premios Carlos, tergiverse o no cuente la verdad sobre los gastos, nos irritó muchísimo y comenzamos a tomar acciones»; denunció Sonia Camps, presidenta del jurado.

«Seguimos todos los pasos legales que había que seguir. El video directamente nos implica a nosotros en una acción que no fue como él comunica. Nos vimos afectados, lo que escuchamos no era lo que había ocurrido y lo escuchamos en palabras de un tribuno de cuentas de la Municipalidad. Los jurados fuimos a comer todas las noches, desde el 27 de diciembre hasta el 29 de enero, cuando terminábamos con la labor de fiscalizar las obras. Yo quiero pensar que el tribuno sabe leer un expediente, un expediente que se maneja todos los años de la misma manera. Históricamente, ha sido así. No es que tuvimos dos cenas con 100 y 60 personas, sino que los gastos se corresponden a la comida de catorce o quince personas durante un mes»; agregó.

«Lo lamentable es que se mete con gente honorable de Carlos Paz, con gente que trabaja ad honorem y con el ícono de Carlos Paz. Nosotros cumplimos con todos los pasos legales, hicimos lo que corresponde. Le hemos enviado una carta documento al domicilio que figura su padrón y volvió porque ese domicilio no existe. Se mandaron cartas al Tribunal de Cuentas donde él trabaja y tampoco respondió. Nosotros queremos que saque ese video, que se rectifique y que cuente que faltó a la verdad. Lo nuestro no fue irregular, así lo demuestran todos los expedientes de los premios. Nosotros no malgastamos el dinero de los carlospacenses»; concluyó la vocera del jurado.