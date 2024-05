La historia de Pablo, el protagonista del video viral de Carlos Paz

Pablo Garetto tiene 42 años, es vecino de Carlos Paz y días atrás fue victima de un caso de discriminación en las redes sociales que trascendió las fronteras de la ciudad, luego que una ex candidata a concejal subiera un video donde se burlaban de su medio de transporte. Él es discapacitado y tiene una increíble historia de vida que merece ser contada.

Durante una entrevista con EL DIARIO, Pablo habló sobre las distintas intervenciones que debió afrontar en todos estos años, el trabajo que realiza en la Municipalidad de Villa Carlos Paz y su pasión por el deporte y el teatro.

Pablo nació de un embarazo sietemesino el 26 de agosto de 1981 en San Francisco y comenzó a mostrar algunos problemas respiratorios. Al mes fue derivado a la ciudad de Córdoba donde lo diagnosticaron con hidrocefalia y con tan solo 45 días de vida, tuvieron que operarlo para colocarle una válvula que drenara el líquido acumulado en su cerebro. Durante los siguientes dos años, sus padres lo llevaban semanalmente a la ciudad de Córdoba para terapias de estimulación y que lograra algún día caminar.

Para ese entonces, toda la familia (sus padres y sus dos hermanos mayores) deciden que lo mejor para su tratamiento era mudarse y acompañar a Pablo en el proceso de caminar. A los cuatro años, se le realiza una cirugía de alargamiento de tendones y comienza natación como parte del tratamiento para lograr moverse por sus propios medios.

«A los cinco años, yo tenía mucha fe y sabía que iba a caminar. Un día, estando en la guardería, sentado en mi sillita, me paré como pude y fui hasta donde estaban los demás chicos jugando. La directora no lo podía creer y mi madre menos. En 1989, nos mudamos a San Antonio de Arredondo, un día me caigo y siento que mis piernas no responden y me empiezo a babear. Luego de una resonancia, que era un estudio nuevo para la época, me diagnostican Arnold Chiari Tipo 2. La cirugía era un riesgo, el médico no quería y mis padres pusieron la decisión en mis manos. Yo le pedí una señal a Dios y sentí que debía operarme. Fueron varias cirugías, inyecciones y así durante años y años. Cuando terminé el secundario estudie y me recibí como técnico en asistente veterinario. En el 2008, nos venimos a vivir a Carlos Paz»; recordó Pablo.

«Otro día estaba vendiendo huevos en la costanera y me empezó a doler el pie, ahí descubren que se me sale la falange y tuve que someterme a otra cirugía. Ese mismo año, comencé en Rotaract como tesorero y director de proyectos. En 2009 comencé teatro y en el 2010 y 2012, crucé nadando el Dique Los Molinos. Algún tiempo después, en el 2019, crucé la Laguna Mar Chiquita y fueron metas muy importantes en mi vida. Yo siempre trato de hacer lo que siento, me gusta tirarme en tirolesa o subir a una montaña. Soy consciente que tengo una discapacidad motriz, pero, para mí, no existe el no se puede. Es fácil tener una discapacidad y victimizarse, quedarse en la cómoda, pero yo no soy así»; destacó.

Sobre el vehículo que apareció en el video viralizado en las redes sociales donde se burlaban de él, aseguró: «En el 2021, con mucho esfuerzo, me compré mi primer medio de movilidad: un triciclo eléctrico. Y es en la actualidad es mi medio de transporte».

Pero además de su pasión por el deporte, Pablo también integró el elenco de la obra de teatro inclusivo «Casting Show» durante la última temporada de verano, un espectáculo que además ganó un «Premio Carlos» y que le permitió descubrir un nuevo mundo. El hombre también se desempeña en el área de agua y saneamiento, La Fábrica VCP, el espacio social y cultural que funciona en el predio de ex Fábrica Textil.