El comedor IME, reducto de una Córdoba que resiste

Córdoba. Se come lo que los mozos quieren. Pero brillan los bifes de chorizo. las papas fritas, las ensaladas. En suerte llegó Hugo Arzamendia, un mozo de experiencia que te arrebata con una carne con crema exquisita mientras los pingüinos, las botellas de tinto y las jarras colman el ambiente. Claro ya no es el próspero club social y cultural de los obreros de la poderosa Industria Mecánica del Estado (IME).

Ya no hay sobre la vereda de Caseros y Paraguay, en pleno Alberdi, motos pumas recostadas sobre las paredes, es cierto. Ya no rugen los rastrojeros y los comensales ya no usan delantales de estudiantes, ni se escucha al Chango Rodríguez, y los obreros mutaron. Sin embargo, en la cocina como hace 40 años, los manjares siguen teniendo la impronta de don Dante Martínez, el primer concesionario.

Hoy sus hijos Dante, Cristian y Pablo son los herederos de la consigna del buen comer. Ellos siguen con las banderas de aquella Córdoba heroica, próspera, creadora, repleta de obreros y estudiantes.

Ah! Eso sí, el comedor IME centro de Alto Alberdi es de Belgrano aunque Hugo Arzamendia, el mozo de las mil anécdotas dice que a veces dejan ingresar a hinchas de Talleres “para que pongan frío cuando hace calor en el salón”. Quien no come en IME se pierde los manjares de una parte de la historia cordobesa.