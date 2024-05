La Fábrica Podcast: Uno de los grandes empresarios del país le apuntó al gobierno

«La Fábrica Podcast» es una creación que tiene como protagonistas a Tomás Karagozian, Pedro Gentile, Oliver Maltz, Román Guajardo y Valentino Romano, quienes dieron forma a un proyecto colectivo que intenta poner en agenda a la industria nacional y sus principales actores.

Durante una entrevista reciente, consiguieron el testimonio de Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Aluar y FATE, uno de los empresarios más importantes del país.

Madanes Quintanilla se mostró crítico sobre la política de Javier Milei y las medidas que afectan a la industria argentina: «La burguesía argentina era un referente a nivel mundial. La desnacionalización de la economía argentina en las últimas cuatro o cinco décadas ha sido monstruosa, lo cual para mí es un problema. Porque yo respeto muchísimo la inversión extranjera, pero es muy diferente la conversación con un CEO de una compañía multinacional con alguien que tiene una trayectoria de larga data en Argentina y que ha vivido todos sus procesos de cambio. Si sólo fomentamos ese proceso de desnacionalización... es una responsabilidad que al menos yo no quiero asumir».

El empresario también pidió ser «cautos y cuidadosos» en torno al RIGI (Régimen de Fomento de Inversiones (RIGI) que forma parte debate por la Ley Ómnibus: «Yo escucho críticas por el monto, por los beneficios, pero no escuché demasiadas opiniones sobre la equidad, por qué no todos tenemos la misma posibilidad de invertir. Siento que hay un cierto menosprecio al capital nacional, que no es de este gobierno, viene de años».

«Hay que se cuidadosos desde donde se mira al RIGI, promover las inversiones es fundamental, pero hay que hacerlo con equidad. Y cuando entramos a discutir la equidad es muy difícil tratar de entender la posibilidad que se les da a lo demás», indicó.

Asimismo, consideró que romper las relaciones con China sería un «suicidio» y consideró: «Hoy queremos tomar una distancia con Asia, concretamente con China, y a China le debemos mucho dinero, ¿qué vamos a hacer con eso?. Tenemos inversiones hechas de buena fe por el gobierno chino, como las represas hidroeléctricas que acumulan un pasivo de entre 3 y 4000 mil millones de dólares, que están al 25%... ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Lo vamos a mandar a costo hundido? ¿vamos a generar un conflicto de largo plazo?» .

Pero lejos de quedar allí, en diálogo con La Fábrica, el propietario de Aluar y FATE añadió: «Hay que unirse para reclamar condiciones de competitividad razonables. Si nos quedamos en una situación de resistencia, nos va a ir mal. No hay que aguantar, hay que atacar (...) La dirigencia empresarial tiene un rol insignificante (...) es más un geriátrico que algo pujante».

«Es peor que la casta, porque la casta por ahí tiene algunas virtudes... esto apunta a que las mismas personas se eternicen. No transmite ningún entusiasmo eso»; concluyó sobre el rol del empresariado.