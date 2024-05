Internaron de urgencia a Verónica Llinás en Uruguay

Uruguay. El pasado fin de semana, Verónica Llinás llevó su exitosa gira teatral a Uruguay, presentando varias funciones de la pieza teatral Antígona en el Baño. Sin embargo, la actriz tuvo que ser internada debido a un cuadro respiratorio agravado por fiebre alta, según informó la periodista Ana Laura Román en sus redes sociales.

Llinás se estuvo presentando en el Teatro Metro de Montevideo junto a Darío Lopilato y Héctor Díaz. “El domingo ya empezó con fiebre”, comentó la periodista. “En este momento se encuentra internada sin poder hacer las funciones porque tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo el interior de Uruguay”, explicó Román en el programa El impertinente (Net TV), donde trabaja como panelista. “La verdad es que le subió bastante la fiebre”, agregó.

La comunicadora también señaló que el teatro estaba muy frío, lo cual podría haber contribuido al agravamiento del estado de salud de Llinás. “Me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”, añadió. Los médicos decidieron dejar a la actriz en observación por precaución. En tanto, Ana Laura negó que se trate de una neumonía, similar a la que afectó a Pablo Alarcón recientemente. “No me pasa el diagnóstico, solamente me dice que está estable”, explicó.

“Tenía muchísima fiebre, volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo Verónica Llinás y tuvo que suspender funciones”, concluyó la periodista.