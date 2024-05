Adorni invitó a todos los argentinos a ser parte del «Cabildo de Mayo»

El Gobierno invitó «a todos los argentinos a ser parte del Cabildo de Mayo», según indicó este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló convocó a la ciudadanía al acto que se llevará a cabo este sábado pro el Día de la Patria.

«Invitamos a todos los argentinos a ser parte del Cabildo de Mayo. Están todos invitados a ser partícipe de una de las gestas más importantes de la historia», dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa.

En cuanto a la asistencia de los gobernadores, que en un principio significaba la firma del Pacto de Mayo, Adorni señaló que «a nosotros las fotos no nos importan, nos importan los acuerdos para sacar a la Argentina adelante. A no haberse culminado el proceso de la ley bases,que entendemos va a culminarse en los próximos días o semanas, no había condiciones para la firma de un pacto».

Por lo que reafirmó con convicción la agenda que lleva adelante el Gobierno: «El planteo y el camino que diseñamos y que seguiremos contando de lo que queremos para la argentina es claro, el resto es cuestión de tiempo». En cuánto a la participación de los miembros del gabinete de Javier Milei, el vocero presidencial no pudo confirmar quiénes estarán presente en Córdoba el 25, ya que todavía no mandaron las invitaciones formales.