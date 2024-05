Mondino cuestionó la respuesta de España tras la crisis diplomática

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, habló por primera vez del conflicto diplomático con el Gobierno de Pedro Sánchez, luego de que el presidente Javier Milei acusara a su esposa, Begoña Gómez, de corrupta. “La reacción ha sido exorbitante”, planteó.

"Puede haber habido algún error de un lado, no acuerdo, pero puede haber, pero del otro lado la reacción fue tan desproporcionada que sorprende", sostuvo la canciller durante su participación en el programa de televisión La Noche de Mirtha Legrand.

En la misma línea, planteó que se trató de “un conflicto personal” entre los dos mandatarios, y acusó al líder del PSOE de asociarlo a una cuestión de Estado.

“Asociar una Estado a una persona no es habitual. Es una tormenta de un vaso de agua. No hay razón porque un comentario que fue bastante críptico, porque nadie en la Argentina lo hubiera entendido, y convertirlo en una cuestión de estado no es habitual”, continúo, lo que generó la rápida reacción del periodista Osvaldo Bazán, otro de los invitados de la diva del trece.

El periodista cuestionó los argumentos de la funcionaria al plantear que “es muy raro que el Presidente vaya por primera vez a un país sin hablar con ninguna autoridad porque no deja de ser el Presidente”, y abrió una polémica en le mesa de la que participaron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien supo ser el secretario General de la redacción de La Nación, José del Río, y la propia Mirtha Legrand.

"Es una confusión notable entre una persona y el Estado. Fue una confusión inicial que en lugar de retroceder, el Gobierno de España duplicó la apuesta con el retiro de la embajadora. De nuestro lado no hay ningún problema", insistió Mondino que, en los últimos días, evitó hablar del conflicto.

Por su parte, calificó de “amorosa” a María Jesús Alonso Jiménez, la embajadora española en la Argentina que fue retirada por orden directa del Gobierno de Sánchez a raíz del conflicto, y destacó que la administración libertaria trabajó con “la mayor cortesía, altura y diplomacia para decir que es un problema con la persona y no con el Estado”.

Tras haber sido consultada por la conductora sobre el impacto del conflicto en las relaciones comerciales, la canciller insistió en que en el país “nadie sabía de quién estaba hablando” el mandatario durante su exposición el acto de Vox en Madrid, en la que cuestionó a la esposa de su par español, y Bazan volvió a cuestionarla: “Ese argumento no porque es tomarnos de sonsos”.

“En la Argentina nadie hubiera sabido, pero como estaba hablando en España fue lo menos ofensivo porque el dato existe. De todas maneras, es un tema que no va a afectar la relación entre los dos países”, concluyó la funcionaria. (NA)