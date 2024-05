Trabajadoras toman una planta en Catamarca, tras el despido de 134 operarias

Trabajadoras textiles de Catamarca despedidos, tomaron la planta de la fábrica Industrias Textilcom, radicada hace dos años en esa provincia, reclamando su inmediata reincorporación a sus puestos de trabajo.

Se trata de 134 trabajadores que el pasado miércoles fueron despedidos de manera sorpresiva por la empresa Industrias Textilcom, la cual confecciona ropa para marcas como Cheeky, Mimo & Co, y se había radicado en Catamarca en el año 2022, impulsada por subsidios estatales brindado por el gobierno provincial.

“Somos 134 trabajadores y nuestras familias que nos vemos afectados por esta medida de despidos”, dijo a Somos Télam Rosa Rojas, una de las empleadas despedidas.

“La gran mayoría de personas que trabajamos en la fábrica somos mujeres mayores con hijos, hay también personas diabéticas, hipertensas que están padeciendo la situación” explicó.

En relación a como comenzó a gestarse el conflicto, la trabajadora recordó que de un tiempo a esta parte la empresa comenzó a abonar los salarios en cuotas.

“Hace unas semanas comenzaron los problemas salariales, porque nos venían pagando nuestros sueldos en cuotas, por ejemplo, los pagos del mes anterior los hicieron en tres cuotas, nos pagaron una cuota de 130 pesos, otra cuota de otra 24 mil y una de 130 mil, y así”, explicó la trabajadora.

“Pagaban cuando se les daba la gana, por eso que nosotros planteamos junto con el sindicato que se hicieron una nota, para que él dueño, tuviera una fecha para pagarnos, y que sea en partes iguales, porque imagínate que un depósito de 24 mil pesos a nosotros no nos servía”, contó Rojas.

A su vez, la trabajadora explicó que parte de los salarios eran pagados por el programa “Fomentar Empleo”.

En relación a la decisión de la toma de la planta, Rojas explicó “el pasado lunes 20 de mayo la empresa a través del gerente de planta y la responsable del área de Recursos Humanos, nos informó que hasta que se resuelva la situación debíamos regresar a nuestros hogares y reincorpóranos el día miércoles”.

En este sentido, señaló que por la situación crítica y ante el aviso de algunos allegados decidieron presentarse en la fábrica al día siguiente.

“Decidimos presentarnos el día martes y nos dimos con que habían vaciado los almacenes de insumos, los cuales estaba embalados juntos con algunas máquinas para ser retitrados. De hecho, llegamos nosotros y al ratito llego el camión que los iba a transportar”, explicó.

Rojas, explicó que en ese momento los trabajadores auto convocados decidieron tomar la fábrica y el miércoles a primera hora llegaron los 134 telegramas de despido.

“El miércoles a primera hora llegaron los telegramas de despidos aduciendo la situación económica y las baja en las ventas”.

La trabajadora recordó que el dueño de la empresa les había jurado a los trabajadores que no iba a cerrar la fábrica “el juraba que no iba a cerrar la fábrica, que él se había venido a instalar a Catamarca por 20 años, no por 2 años”.

La empresa Textilcom, inauguró su planta en Catamarca en el mes de agosto del año 2022, cuando recibió por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de esa provincia un crédito por 40 millones de pesos a través de un programa que otorgaba “”financiamiento accesible, programas de fomento al empleo y exenciones impositivas” para el incremento de la producción y la generación de más empleo genuino en esa provincia.

Finalmente, Rojas comentó que tuvieron conversaciones con el ministro de Industria, Comercio y Empleo, de Catamarca, Sebastián Caria quien está buscando una solución a la situación, “el ministro, es el que está gestionando que, entre un nuevo inversor, y que se haga cargo de los trabajadores”, señaló. (Fuente: Somos Télam.com.ar)