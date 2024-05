Alejandra Rodríguez, la Miss de 60 años, se quedó con el título de “mejor rostro”

Alejandra Rodríguez, la modelo que supo romper con los esquemas etarios y se consagró como Miss Buenos Aires, fue por el título de Miss Universo Argentina, no lo consiguió, pero se llevó el logro de “mejor rostro”, una de las varias categorías del concurso, que incluyeron mejor vestido de noche, mejor traje de baño y más elegante.

La abogada y periodista platense se había consagrado el mes pasado, a los 60 años, como Miss Buenos Aires, un hito que se da por primera vez en la historia. A partir aquella victoria, Alejandra acaparó la atención de los medios a nivel mundial, rompiendo el límite de edad.

Noticias Relacionadas Una cordobesa se coronó como Miss Universo de Argentina

”A raíz de esto que pasó conmigo, creo que se ha abierto una nueva puerta para mucha gente que tal vez no lo tenía con una facilidad”, dijo Rodríguez a The Associated Press detrás del escenario después del evento, aún vestida con su vestido de cóctel rojo con aberturas en las piernas.

La gran ganadora del concurso fue Magali Benejam, una actriz y modelo cordobesa de 29 años, quien finalmente venció a las otras 27 concursantes para ser coronada Miss Argentina. ”Emocionada y superagradecida porque la competencia no fue fácil”, aseguró a AP.

Una ruptura en los esquemas sociales preestablecidos

Frente a esta victoria, Benejam representará a la Argentina en Ciudad de México para la competencia internacional en noviembre. Esto no hubiera sido posible para ella tampoco si el certamen no cambiaba sus reglas, ya que en sus 73 años de historia, el concurso Miss Universo solo era para chicas de entre 18 y 28 años.

A partir del año pasado, en una serie de cambios que implementaros, indicaron es bienvenida cualquier participante mayor de 18 años. De esta forma, Miss Universo intentó convencer a los más escépticos de que el concurso se trataba más de mentes y espíritus que de cuerpos. Así, eliminó muchos de los controvertidos requisitos de elegibilidad, abriendo el campo a mujeres casadas, embarazadas, lesbianas y transgénero, y eliminó toda mención de “belleza” en su sitio web.

“Fue el primer año en la historia de Miss Universo en el cual se pudieron inscribir personas de mi edad. Es algo que hay que celebrarlo porque todo lo que implique incluir es positivo. Creo que todos tenemos que tener la posibilidad de participar”, comentó Alejandra Rodríguez en diálogo con TN.

¿Quién es Alejandra Rodríguez, la Miss Buenos Aires de 60 años que conquistó a todos?

Alejandra Rodríguez es abogada y periodista. Nacida en Brandsen, provincia de Buenos Aires, contó que su secreto se basa en tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física, además de unos cuidados normales nada extraordinarios y un poco de genética.

“Yo lo que trato de hacer en general es el ayuno intermitente, que es estar un lapso de tiempo sin ingerir alimentos; creo que eso ayuda bastante. Intento comer comida orgánica, usar buenas cremas, este tipo de cuestiones”, explicó.