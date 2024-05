Mateo Boldrini en la nieve

El domingo pasado la nieve tapó al macizo de Los Gigantes, y muchas familias cordobesas disfrutaron del generoso paisaje blanco que regaló el prematuro invierno serrano.

Entre esas familias, estaba la del precoz jugador de Chaco For Ever e hincha furioso de River Plate, Mateo Boldrini, quien por unas horas se olvidó del fútbol para dedicarse al juego en la nevada. No obstante, quiso vestirse de "gallina" como buen millonario para llegar al hotel de La Posta.

Al derretirse la nieve, el niño Mateo Boldrini volvió a los entrenamientos futbolísticos bajo la atenta mirada de su abuelo Omar y su padre Sebastián, que solo practicaron fútbol por televisión.