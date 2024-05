Atacama, Plataforma Logística del Mercosur

Por Ulises Carabantes Ahumada

Ingeniero Civil Industrial – Escritor

Secretario Ejecutivo Corredores Bioceánicos Paso de San Francisco y Paso de Pircas Negras

Hace una semana se inició en Buenos Aires y con una duración de tres días el Foro de la Unión Parlamentaria del Mercosur, instancia internacional a la que fui invitado y en la cual terminé siendo nombrado como Secretario Ejecutivo para los Corredores Bioceánicos paso de San Francisco y Paso de Pircas Negras. Dentro de mi participación expuse la importancia de potenciar los corredores bioceánicos que conectan a las economías del Mercosur con la cuenca del Océano Pacífico. Obviamente, como habitante de la Región de Atacama, mi mensaje era alusivo a los pasos fronterizos San Francisco y Pircas Negras, que unen a nuestra Región de Atacama directamente con las provincias argentinas de Catamarca y La Rioja y a través de éstas con todo el Mercosur y su gran potencial productivo. Para los representantes de los países del Mercosur, especialmente Brasil y Argentina, Chile se transforma en un país vital, de alta importancia para salir con sus exportaciones hacia la cuenca del Océano Pacífico, según manifestaron en este foro internacional. En lo personal tengo la convicción, y así lo hice ver en Buenos Aires, de que Atacama reúne ventajosas condiciones para ser plataforma logística del Mercosur hacia el Pacífico y estamos en el momento en que podemos aprovechar la oportunidad que se nos presenta o dejar pasar la misma para comenzar a “culpar al empedrado”, como es muy habitual en nuestra región: culpar a otros de nuestras propias ineficiencias, incapacidades, mezquindades, miopías o egoísmos. Es ahora o nunca.

Entre Chile y Argentina hay una intensa integración, flujos de carga y turismo principalmente, lo que significa un ir y venir permanente entre ambos países, por medio terrestre o aéreo. No obstante esto, Atacama, como siempre, está al debe. Da la impresión de que en nuestra región no se logra dimensionar lo que viene, ni en el sector público ni en el privado. Este último no se involucra para presionar al primero respecto de las urgentes inversiones que se necesitan asociadas a conectividad. En el momento en que escribo esta nota el Paso de San Francisco está cerrado y una misión comercial de La Rioja que pretendía cruzar la cordillera por esta vía no lo ha podido hacer. Insisto, da la impresión de que la integración chileno argentina se toma en Atacama como una jugarreta que se concreta cada año en los encuentros binacionales llamados Atacalar. Después del término de éste que dura dos días, da lo mismo lo que pase. Total, ya se cumplió con el “famoso Atacalar”, sin sentido, con mucha rimbombancia, pero sin sentido práctico. La muestra de esto está ocurriendo, el Paso de San Francisco permanece cerrado. Seguro que excusas habrá, pero el hecho concreto es que a un mes y medio del último Atacalar, Atacama no tiene conectividad con Argentina.

Hace ya muchos años tuve la oportunidad de efectuar un perfeccionamiento en el segundo puerto más importante de Europa, Amberes, en Bélgica, el segundo después de Róterdam, puerto de Holanda. Ambos países conforman una formidable plataforma logística multimodal para toda Europa, ambos suman una superficie de 72.538 kilómetros cuadrados, cifra inferior a los 75.176 kilómetros cuadrados que tiene como superficie nuestra Región de Atacama. No se puede argumentar entonces que para convertirse en una plataforma logística para todo un continente se exige poseer grandes áreas. Lo que sí es requisito fundamental para esto es tener visión con sentido estratégico, de largo plazo y la capacidad y valentía para tomar las decisiones que se requieren, independientes de los que siempre han tenido y tienen una actitud de sabotaje con el futuro de Atacama, los que se toman de todas las excusas posibles para impedir que en Atacama se concreten nuevas oportunidades para sus habitantes, especialmente los más jóvenes. Como ya lo señalé, tengo el privilegio de conocer una formidable plataforma logística multimodal para toda Europa, existente en Bélgica y Holanda y puedo dar fe de las enormes oportunidades que éstas entregan a los habitantes de estos países, en el desarrollo laboral a nivel profesional como también técnico. Valga decir que los ingresos per cápita de estos dos países están muy por sobre Chile y el poder adquisitivo de sus habitantes, también.

Para concretar a Atacama como plataforma logística para el Mercosur es necesario, en primer lugar, mejorar la conectividad con Argentina. Han pasado tres décadas desde que comenzaron los llamados “Atacalar” y por el lado de nuestra región es poquísimo lo que se ha avanzado, el sector público lamentablemente no ha estado a la altura y hasta ahora parece no darse cuenta de la palanca de desarrollo que esto significaría para el presente y futuro de nuestra región. La segunda condición es la habilitación portuaria, la existencia de terminales portuarios que estén en condiciones de atender las necesidades de producciones tanto de Argentina como de Brasil, principalmente. En Huasco está operativo el Terminal Puerto Las Losas, el que reúne las condiciones, por sitios de operación marítima y áreas de almacenamiento, para comenzar a atender los primeros flujos de carga desde el Mercosur, que están a pocos meses del inicio de sus operaciones y por lo tanto de tener las necesidades logísticas de exportación. A este terminal portuario en operación se debe sumar el proyecto Copiaport E, el que ya ha comenzado a ser vilipendiado por los de siempre, por aquellos que creen en las economías de la pobreza o de la limosna y para concretar dicho estado, se valen de todos los argumentos, entre esos el medio ambiente y en el caso de este proyecto, de los vicios empresariales del antiguo dueño del área donde se pretende emplazar esta iniciativa de inversión portuaria. Considerando todo lo que ya he señalado, es decir, la gran oportunidad que se le presenta a Atacama para convertirse en plataforma logística del Mercosur, generando con esto enormes oportunidades de bienestar para quienes hoy en la región esperan un trabajo, este proyecto portuario debe ser visto por los atacameños como un “proyecto región”, no puede haber indiferencia frente a éste, no es un proyecto más y es necesario salirles al paso a quienes por años han venido socavando las posibilidades de desarrollo de nuestra región, desechando con esto un futuro con mejores oportunidades para los hijos de Atacama. Quien lee estas líneas puede seguir a dichos personajes por los medios de comunicación, personajes que no tienen reparo en perjudicar a los habitantes de Atacama en su permanente búsqueda de generar desempleo o subempleos o trabajos informales de sobrevivencia, es decir, una economía de pobreza, sobre la que estos señores reinan. Reitero, el proyecto Copiaport E es un proyecto “REGIÓN”, que no debe dejar indiferente ni al sector público ni menos al empresariado regional, ni tampoco a los trabajadores que seguro en él encontrarán el añorado empleo. Atacama debe ser LA Plataforma Logística Multimodal del Mercosur.

Termino mi escrito con un recuerdo, un lejano recuerdo. El embajador de Chile en Estados Unidos durante el gobierno del presidente John Kennedy, Walter Müller Hess, en una conversación con el mandatario estadounidense manifestó a éste su admiración por el hecho de cómo un gran país, una gran economía como la de Estados Unidos, podía construir grandes carreteras y autopistas. Ante esto, el presidente Kennedy le manifestó al diplomático chileno que el asunto era al revés, Estados Unidos había apostado por construir una gran conectividad plasmada en buenas carreteras y autopistas y esto, lo había llevado a ser una gran economía.