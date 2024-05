“Taquicardia, angustia y depresión”: cómo fueron las primeras de “La Toretto” presa

Uno de los abogados de Felicitas Alvite - conocida en redes como “La Toretto”-, la tiktoker de 20 años que atropelló y mató a un motociclista en La Plata, afirmó que su defendida “está muy mal con lo que hizo” y que sufre “taquicardia, angustia y depresión”.

“Las imágenes son duras y contundentes. Estamos hablando de una persona que manejó de manera imprudente, irresponsable y hasta temeraria, pero jamás salió con intención de matar a alguien”, afirmó Flavio Gliemmo.

Sin embargo, el letrado cuestionó la calificación de la causa. “De ninguna manera podemos hablar de homicidio simple con dolo eventual. Nuestra clienta en ningún momento se representó la posibilidad de matar a nadie. Esta es la realidad”, dijo en declaraciones a C5N.

“Acá no hubo ninguna picada”

“La hipótesis del fiscal es equivocada. Acá no hubo ninguna picada”, remarcó Gliemmo, quien pidió que “La Toretto” sea investigada por un delito culposo, no intencional, lo cual implicaría una reducción de la posible condena.

Gliemmo insistió con la versión de que, al momento del choque que le produjo la muerte a Rubén Walter Armand (36), Alvite seguía al auto de una conductora que vive en City Bell y le indicaba cómo salir de La Plata. También aclaró que la tiktoker “no vio el semáforo en rojo” en la esquina de Avenida 13 y 53.

El letrado mencionó nuevamente que la joven no conocía la capital bonaerense y que no usó una aplicación para guiarse “porque no tenía datos en el celular”. Además, sumó nuevos detalles a la versión: que “La Toretto” manejaba “de casualidad” el Volkswagen Gol Trend con el que provocó el hecho debido a que el dueño del auto “había tomado alcohol” y no estaba en condiciones de conducir.

“La declaración de Felicitas va a aportar datos esclarecedores y va a echar luz sobre la cuestión”, subrayó Gliemmo y anticipó que “a última hora de hoy o el lunes” pedirá la excarcelación de la joven.

Alvite se entregó a la Justicia luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara su pedido de detención. El momento del arresto, ocurrido en las últimas horas de este jueves, quedó registrado en un video difundido por los efectivos de la DDI platense. Este viernes, Fernando Padován, fiscal de la causa, le tomará declaración.

El titular de la UFI 12 de Delitos Culposos le imputó un “homicidio simple con dolo eventual” y ordenó su detención. La jueza de Garantías, Marcela Garmendia, falló en el mismo sentido y la Cámara de Apelaciones autorizó la detención ayer al no hacer lugar a un recurso interpuesto por la defensa.

Cerca de las 2 de la madrugada del jueves 11 de abril, la acusada atropelló y mató a Armand, quien iba solo a bordo de una moto marca Baraj modelo Boxer.

Tal como quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad, que constituyen la prueba documental clave del caso, la conductora del auto gris cruzó en rojo y a toda velocidad. Allí chocó de costado al motociclista, quien sufrió un violento golpe en la cabeza al impactar contra el asfalto y murió horas después en el Hospital de Gonnet.