Un carlospacense es el director del Centro de Diseño Espacial

Diego Speroni tiene 55 años y vive en la ciudad de Carlos Paz junto a su mujer y su hija. Si bien nació en Buenos Aires, de chico se mudó a las sierras cordobesas y tras haberse convertido en docente de la Facultad de Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente se encuentra trabajando en uno de los proyectos más grandes de su vida.

Diego es director de Odiseha, el nuevo Centro de Diseño de Sistemas Espaciales Habitables de la UNC y la CONAE, que se propone formar profesionales en el ámbito proyectual y tecnológico para el desarrollo de productos y sistemas espaciales sostenibles para la supervivencia de los seres humanos en ambientes extremos, que faciliten la exploración y colonización del espacio entre otros objetivos.

Además se propone establecer colaboraciones con otros centros de investigación, agencias espaciales y empresas privadas para realizar misiones espaciales conjuntas. Profesionales de la UNC y del Instituto Gulich integran el centro, junto con miembros asesores de la CONAE y profesionales que realizan proyectos y trabajan en la NASA de los Estados Unidos y ASI de Italia.

El acto de lanzamiento se concretará este viernes 31 de mayo a las 17 horas y cuenta con un carlospacense como protagonista. La actividad se llevará adelante en la sede Centro de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (Vélez Sársfield 264), donde se presentarán los lineamientos principales del nuevo centro y se proyectarán saludos en video por parte de asesores de la NASA y de la ASI, y una intervención artística con dibujos en simultáneo.

Antes del lanzamiento, en diálogo con EL DIARIO, Speroni contó: «Por cuestiones de la vida, nos vinimos a vivir Carlos Paz en 1982. Yo empecé mis estudios en la escuela parroquial, luego comencé la facultad y siempre me gustó el diseño industrial. Gracias a mis estudios, tuve la posibilidad de irme afuera y trabajé en Milán (Italia). La mayor parte del tiempo estuve en una universidad politécnica dedicada al diseño más grande de Europa y cuando regresé a la Argentina, seguí como docente en la Siglo 21 y luego en la Facultas de Diseño y Urbanismo de la UNC. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la universidad que tiene tanta historia. Fui avanzando y en estos momentos soy titular de la catedra de Ergonomía».

«Por estos días, tengo la enorme alegría de haber llegado a este logro de ser director de Odiseha. Lo vivo de una manera muy intensa porque, de chico, con mis dos hermanos Walter y Adrián, escribíamos cartas a la NASA para pedir información que ellos le enviaban a todo el mundo. Nos mandaban material como fotos, notas y era algo muy lindo. Esperábamos meses, pero eran meses de una espera muy apasionada. Mi papá tenía esa curiosidad por el espacio y hoy tengo esta gran satisfacción. Este proyecto fue una de las oportunidades que me brindó la pandemia, porque fue la primera vez que una nave privada llegó a la estación espacial. En ese momento, me llama un amigo y me contó que había ingeniero argentino que hacía trajes espaciales. Inmediatamente, tratamos de ponernos en contacto y la idea comenzó como un trabajo práctico en la facultad. Firmamos un convenio importante para la facultad con la NASA y era la primera vez que pasaba»; relató el profesional.

«Nos dio clases primero a nosotros y después a los estudiantes. Necesitábamos estudiar al estudiante, saber si había interés en la gente del sector para ver si esto podía salir y convertirse en algo interesante. Hicimos un seminario que se llamó «Mas allá de la tierra», contactamos algunas personas muy grosas en el tema y uno de ellos trabaja en un laboratorio en la Nasa. Estábamos enloquecidos y teníamos que llegar a 50 personas y tuvimos 350 inscriptos. Había gente de Europa, de agencias espaciales, de Neuquén, Buenos Aires, nos superó a todos. Seguimos con el proyecto, con algunas idas y vueltas y tuvimos reuniones con la CONAE hasta que se logró el apoyo de la agencia espacial italiana»; añadió.

Consultado sobre el tipo de desarrollos que se realizará en la Provincia de Córdoba, Speroni reveló: «Estamos con miras hacer un montón de cosas. Cuando hablamos de sistemas, lo entendemos como todo aquello que la personas necesitan para vivir y desarrollarse en un lugar inhóspito, desde lavarte los dientes, hasta el lugar que los contendrá. Estamos dentro de los acuerdos Artemis, que son propuestos por los Estados Unidos con la participación de 34 países, Artemis lo que propone es volver a la Luna. La idea es empezar a tener una base ahí, trabajar en el estudio desde el centro y la primer línea es el ámbito de la Luna».