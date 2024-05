Rey Lennon: "En este contexto político es muy difícil explicar el rol central que tiene el Estado"

Capilla del Monte. Con dos conferencias extraordinarias, dictadas por el Profesor - Máster Oficial en Comunicación Política y Empresarial, Federico Rey Lennon y otra por Paola Zuban y Gustavo Córdoba, líderes de la Consultora Zuban Córdoba & asociados, comenzó en la sala Lugones de Capilla del Monte el «Seminario de Comunicación Política y Opinión Pública». Se enmarca dentro del ciclo «+IDEAS», que concluirá este sábado 4 con otras dos conferencias.

En ambos casos se abordó la realidad social actual desde que asumió el gobierno del presidente Javier Milei. El primer enfoque tuvo un aspecto sociológico mientras que la otra conferencia se recostó en datos estadísticos, muchos de los cuales son una radiografía de la actualidad, tras el histórico ajuste llevado adelante por el Gobierno nacional.

En diálogo con EL DIARIO, Federico Rey Lennon, destacó: "Lo que planteo básicamente es que debemos gestionar una nueva vinculación entre lo público y lo privado que vaya más allá de la diferencia entre una posición liberal y una socialista, es decir, debemos rearmar el valor de una empresa privada, el valor de las ONG y el valor del Estado. En ese marco debemos coordinar el modelo de negocios que incluya las necesidades sociales dentro del propio negocio".

¿Usted cree que el modelo de Milei es el camino?

"No. Creo que esta es una postura de este siglo, creo que debería ser el diferencial. Es una postura que se ve en algunos modelos europeos y en muchas empresas que están adoptando esta postura de generar valor compartido entre los tres actores, es decir, empresarios, Estado y comunidad. Entre los tres deben encontrar la manera de encontrar el bien común. En nuestro país hay un gran problema cultural, donde irrita que un vecino sea beneficiado con un plan social y es indiferente que un empresario sea beneficiado con la quita de impuestos. La subsidiaridad del Estado desgraciadamente cayó en la corrupción, por eso es muy difícil explicar que el Estado debe subsidiar al que menos tiene. Es una de sus funciones centrales", destacó.

En ese marco presentado, ¿cómo funcionan la distribución de las riquezas y la meritocracia?

Desde principios del siglo XX el Estado no ha podido controlar la distribución de las riquezas; y es por eso que para el conjunto de la sociedad le es indiferente los beneficios impositivos a algunos empresarios y tiene una mirada despectiva hacia las personas que reciben algún tipo de beneficios. Subsidiar al que menos tiene es una de las soluciones centrales. En ese marco, las organizaciones sociales lo que hacen es mediar en esa distribución de las riquezas y en las oportunidades para superarse. No todos tuvimos las mismas oportunidades. También es muy difícil hablar de meritocracia cuando no hay oportunidades iguales, porque mientras algunos están a tres pasos de la meta, una gran mayoría aún está en la largada. La meritocracia es que todos tengamos las mismas oportunidades en la vida y para eso el punto de partida debe ser el mismo.

¿En qué termina esto si el plan Milei fracasa?

Es muy difícil hacer futurología. En ese caso espero que haya un consenso social y para eso los partidos tradicionales deben hacer un profundo mea culpa, porque si estamos donde estamos ahora es porque hace 40 años que no hemos sabido dar solución a los problemas centrales.

¿Quién es Federico Rey Lennon?

Dr. en Comunicación Pública Cum Laude (Universidad de Navarra-Pamplona, España) y Lic. en Publicidad (Universidad del Salvador). Dos veces ganador de los Premios Eikon a la Excelencia en Comunicación Institucional. Miembro de ASACOP y del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Es autor de los libros Manual de Comunicación en las Organizaciones (2020); Doris & Eddy. Pioneros de las Relaciones Públicas (2014); El Síndrome de Funes (2014); Reflexiones sobre el management de la comunicación (2008); y otros.