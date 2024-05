Una concejal elogió a Margaret Thatcher durante el homenaje a un excombatiente

Buenos Aires. El Concejo Deliberante de San Isidro fue escenario de un polémico hecho cuando María Feldmann de Maurette, una concejal de La Libertad Avanza, se hizo eco de las palabras del presidente Javier Milei sobre la ex primer ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, a quien en su momento calificó “una estadista que sacó a su país adelante”. La situación causó más rechazo aún ya que en el lugar se encontraba un excombatiente de la Guerra de Malvinas, quien fue convocado para un homenaje.

En la sesión estuvo presente José Mauricio Castillo, un excombatiente en la Guerra de las Malvinas a quien el propio bloque de LLA propuso homenajear con la construcción de un monumento que será enclavado en la Plazoleta de avenida Andrés Rolón e Intendente Tomkinson para “homenajear en vida” al exsoldado quien vivía en el barrio de La Cava cuando fue convocado para participar del conflicto bélico.

Fue la concejal libertaria Déborah Ruiz Zeballos quien pidió un pronto despacho para el proyecto, que había sido presentado por un vecino del barrio. “Tenemos la oportunidad de rendir homenaje a uno de los tantos héroes que entregaron su vida por la patria. Los invito a que se pongan en contacto con él, porque nadie mejor que los protagonistas para contar la historia”, dijo la edil.

Enseguida, la propia Feldmann de Maurette se sumó al homenaje y pidió además que se declare de interés municipal un documental sobre la Guerra de Malvinas.

Sin embargo, los cruces comenzaron cuando la concejal de Unión por la Patria Manuela Schuppisser pidió la palabra para celebrar el homenaje, pero recordó los dichos de Milei resaltando la figura de Tatcher. “Quiero celebrar y saludar al combatiente que nos acompaña hoy. Lo que me parece importante recalcar es que donde haya un tipo de homenaje a los combatientes, van a tener el apoyo de esta banca. Lo que sí no puedo dejar pasar es que la responsabilidad de la caída del ARA Manuel Belgrano está en manos de la señora Margaret Thatcher, que según dijo Milei, es su ídola. No podemos no repudiar que nuestro presidente haya levantado la figura de esta mujer que fue asesina de nuestros pibes en Malvinas”, apuntó la legisladora.

Minutos después, Feldmann volvió a pedir la palabra, en medio de homenajes que se realizaban a los soldados muertos durante el hundimiento del General Belgrao: ¨Nos sumamos a los dichos de Milei sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante. Más allá de haber vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor presidente¨ en donde agregó que “más allá de que nosotros hayamos vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor presidente”.

Luego de un momento de pausa, ante tal aseveración (ocurrida en la sesión del último jueves), el presidente del Concejo Deliberante se la quedó observando y le preguntó si se trataba de un homenaje. “Pregunto, ¿es un homenaje a Thatcher?”, repitió. “¿Alguien más?”, consultó frente al tenso silencio reinante en la sala.

Luego le cedió la palabra a la concejal para aclarar la situación antes vivida en el recinto: “Es para recordar que ayer, 1° de Mayo, se conmemora la sanción de la Constitución Argentina con tres claros objetivos: construir la unidad nacional, afianzar la Justicia y consolidar la paz interior”, dijo ella sin hacer mención a lo ocurrido acerca de la ex primer ministra británica quien dio la orden de hundir el Crucero ARA General Belgrano durante el conflicto, el 2 de mayo de 1982.

“¿Cómo vas a reivindicar a Thatcher y encima delante de un veterano de Malvinas? No tenés vergüenza”, le espetaron en su cuenta de Instagram. “Ni en Reino Unido la quieren. Más cipayos no se consigue”, se quejó otra usuaria de la red social.

Las palabras de Milei hacia Thatcher

El Presidente de la Nación elogió más de una vez a la ex primera ministra británica, a quien ponderó como “una de las grandes líderes de la humanidad”. Esto tomó relevancia durante el bloque de Relaciones Exteriores del último debate presidencial antes del balotaje con Sergio Massa, quien habló sobre el tema Malvinas. “En la historia de la humanidad, hubo grandes líderes. Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín”, señaló el entonces candidato.

Además, en junio de 2022, el entonces diputado nacional de la Libertad Avanza realizó una gira por Colombia donde dio una entrevista a una revista de ese país en la que aseguró que se sentía “muy identificado, en términos históricos, básicamente con (Winston) Churchill, (Ronald) Reagan y Margaret Thatcher”, lo que generó revuelo en las redes sociales.