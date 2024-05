La atención en los registros del automotor de Córdoba es normal

Los registros del automotor en la ciudad de Córdoba están funcionando con normalidad, a pesar de la medida de fuerza anunciada el pasado viernes luego de que el Gobierno adelantara que cerraría un 40% los organismos.

Un empleado, que no quiso identificarse, explicó en diálogo con Cadena 3 la situación actual y aclaró algunas confusiones. "Es imposible que los registros paren a nivel nacional, porque no están agrupados en ningún tipo de asociación gremial", dijo. "No somos empleados del Estado nacional, como son los del PAMI y de ANSES. No tenemos gremio", insistió.

El trabajador continuó explicando que debido a la naturaleza individualista del sistema registral, es improbable que se pueda tomar una medida nacional para parar todos los registros simultáneamente. "Los registros son prácticamente individuales cada uno, es decir, el encargado es designado y el encargado se encarga de todo", señaló.

"Hoy los registros trabajan absolutamente con total normalidad", concluyó. Además de los registros del automotor, también se confirmó que el registro de motos en avenida Colón está operando normalmente. (Fuente: Cadena 3)