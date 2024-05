Elon Musk recomendó invertir en la Argentina

El presidente Javier Milei se reunió con el empresario y fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, quien luego compartió en sus redes sociales una imagen del encuentro e incluso lanzó un mensaje de fuertes repercusiones. “Recomiendo invertir en la Argentina”, escribió el magnate. De la cita también participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino ante los Estados Unidos, Gerardo Werthein.

“¡Gran encuentro con el Presidente Javier Milei¡”, escribió en su cuenta de X, mientras que la Oficina del Presidente publicó una imagen similar. Al cabo de unos minutos volvió a tuitear y extendió su recomendación a invertir en el país.

Antes, el jefe de Estado argentino había disertado en el Foro del Instituto Milken, con la presencia de los principales banqueros, CEOs y empresarios del mundo.

“Hoy, estoy acá para decirles que la Argentina está preparada para ese enorme desafío. Estoy convencido sin la más mínima duda de que la Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”, les dijo Milei a los ejecutivos presentes.

También se vio cara a cara con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le entregó un banderín del ente regulador del fútbol mundial con la leyenda "Excelentísimo Señor Javier Gerardo Milei, Presidente de la República Argentina. Con respeto".

La respuesta de Adorni al posteo de Elon Musk

“Thanks Elon, you are the best", escribió Manuel Adorni en X para agradecerle a Musk, dueño de esa plataforma, las palabras que le dedicó a Javier Milei tras el encuentro que mantuvieron esta tarde.

Lo curioso estuvo en el cierre del mensaje del vocero presidencial, cuya traducción al español es "Gracias Elon, eres el mejor", en el que intercambió su clásico "Fin", por su equivalente en inglés "End".

I recommend investing in Argentina https://t.co/DIrcf8TsLN — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2024

Milei y Musk se conocieron personalmente el pasado 12 de abril en Austin, Texas, después de algunas interacciones en redes sociales y conversaciones telefónicas. Allí, el mandatario argentino y el segundo hombre más rico del mundo recorrieron la inmensa planta industrial de 1.000 hectáreas de Tesla llamada GigaTexas.

"Fue como amor a primera vista", contó un testigo del primer encuentro cara a cara entre ambos, en la mayor fábrica de Tesla, una de las compañías del también duelo de Space X y Starlink.