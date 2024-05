ANMAT prohibió una serie de productos cosméticos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la venta en todo el país de una serie de productos de cosmética.

Así quedó plasmado en la Disposición 4124/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se dispuso la prohibición del "uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, en todas sus presentaciones y contenidos netos, de los productos cosméticos identificados como: 'Crema Regeneradora, Marca LASH LIFTING, uso profesional Industria Argentina; en cuyo rotulado se verificaba la presencia de la leyenda Ms. As. Nº 155/98, sin consignar el N° de legajo del establecimiento a cargo de su elaboración. Sin datos del establecimiento elaborador, lote ni Vto.”, “Lash Colour, Marca Lash Lifting, Industria Argentina; en cuyo rotulado se verificaba la presencia de la leyenda Ms. As. Nº 155/98, sin consignar el N° de legajo del establecimiento a cargo de su elaboración. Sin datos del establecimiento elaborador, lote ni Vto.”, “Lash Colour Revelador, Marca Lash Lifting, Industria Argentina.; en cuyo rotulado se verificaba la presencia de la leyenda Ms. As. Nº 155/98, sin consignar el N° de legajo del establecimiento a cargo de su elaboración. Sin datos de establecimiento elaborador, lote ni Vto.”, “Protein Remover Eyelash Cleanser Green tea, Marca Navina, Made in China. Sin Datos de Inscripción Sanitaria ante la Anmat. Sin datos establecimiento elaborador, lote ni Vto.”, “Eyelash Foam Cleanser, Marca Navina. Sin datos de inscripción sanitaria ante la Anmat. Sin datos establecimiento elaborador, lote ni Vto. 6. Soak-off Top Coat, Marca Vicky Nail contenido 15 ml. Sin datos de inscripción sanitaria ante la Anmat. Sin datos establecimiento elaborador, lote ni Vto.”, “Soak-off base Coat, Marca Vicky Nail contenido 15 ml. Sin datos de inscripción sanitaria ante la Anmat. Sin datos establecimiento elaborador, lote ni Vto.”, “UV Gel Builder Clear Pink White, marca Vicky Nail Professional. Sin datos de Inscripción sanitaria ante la Anmat. Sin datos establecimiento elaborador, lote ni Vto.” y “Eyelash & eyebrow dye keratin & collagen, marca Sabbuha, sin datos de inscripción sanitaria ante la Anmat Rótulo con inscripciones en idioma extranjero (árabe). Sin datos establecimiento elaborador, lote, Vto. 17/12/ 2024”.

De acuerdo con la Anmat se trata de productos ilegales de los que se desconocen sus condiciones de elaboración y por lo tanto potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.