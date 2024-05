La hija de L-Gante y Tamara Báez ya se recupera en su hogar

Buenos Aires. Miedo y desconcierto vivió la familia conformada por L-Gante y su expareja Tamara Báez, cuando su pequeña hija de dos años, Jamaica, comenzó con un cuadro de fiebre alta y terminó internada el viernes a la noche en el Hospital Garrahan. Finalmente, este martes se confirmó cuál era el motivo del cuadro febril, tal como informaron fuentes de la familia a Teleshow: luego de estudiarla, el diagnóstico para la menor fue dengue.

La salud de Jamaica tuvo en vilo a los ex, que se unieron para acompañar a la niña en todo momento y no fueron los únicos. Toda la familia completa se apostó en el hospital para no perderse detalle de cada parte médico y para entretener a la niña. Afortunadamente, pocas horas después y luego de que la menor respondiera bien al tratamiento, indicado únicamente con paracetamol dada su condición, recibió el alta médica.

En las últimas horas, habían contado que “pasó bien toda la noche” y “estaban esperando que le den el alta”, ante lo cual se le realizó una extracción de sangre de rutina para confirmar cómo seguirá el tratamiento y si ya podía volver a su casa. Su mejoría valió la externación y los cuidados seguirán en su hogar.

En un vivo de Instagram en el que se mostró junto a un amigo y a su mamá, el músico mostró el trayecto desde su casa hasta el hospital para buscar a la pequeña y no llegó con las manos vacías: en agradecimiento al trato que le dieron a su hija y conmovido por la cantidad de chicos internados, Elian y su mamá Claudia Valenzuela, juntaron juguetes para repartirlos en el centro de salud.

Horas antes, el músico se mostró junto a su hija en la habitación del hospital en su cuenta de Instagram, y mostró su optimismo de cara al futuro: “Dale que hoy nos fuimos”, escribió. Además, la abuela subió un video de su hijo y su nieta a los besos haciendo fuerza por su pronta mejora. Además, Tamara Báez también mostró su felicidad junto a la niña: “Volvió mi Jami de siempre y está muy feliz”.