Sufrió un grave accidente y necesita la ayuda de Carlos Paz

Naomi Nakazato tiene 48 años, es vecina de Carlos Paz y profesora de spinning. El pasado 4 de febrero sufrió un grave accidente con su moto en el barrio Costa Azul, permaneció durante un mes en terapia intensiva y quedó con importantes secuelas, por lo que debe someterse a un costoso tratamiento para recuperar su vida.

Los hijos de la mujer apelan a la solidaridad de los vecinos y anunciaron la realización de un festival a beneficio.

Naomi es madre de tres hijos, perdió la movilidad de su parte derecha del cuerpo y el habla. Lleva dos meses internada en la Clínica Rita Bianchi en la localidad de Tanti, pero los elevados costos de su internación hacen que corra riesgo su recuperación.

Facundo Moraiz es hijo de la mujer y contó a EL DIARIO: «Ella se cayó de su motocicleta aparentemente sola, porque nadie vio nada. Un mes antes le habían dicho que estaba con un problema de presión y creemos que se desvaneció o quiso esquivar algo. Ella tenía el casco puesto, pero estaba desprendido y antes de caer se le salió. Se fracturó la clavícula y cinco costillas, pero el golpe mayor lo sufrió en la cabeza. Estuvo 21 días en coma inducido y con muchos riesgos en el Hospital Sayago, luego se la derivó al Hospital Domingo Funes y comenzó a mostrar una evolución».

«Se empezó a ver el tema de la afectación neurológica, porque ella no hablaba y sus músculos estaban atrofiados. Actualmente, la parte derecha no la puede mover y necesita una rehabilitación con internación. Nosotros sabíamos que era difícil y no lo podíamos pagar, pero decidimos darla para adelante, cómo no lo íbamos a hacer. Este domingo cumple dos meses en la clínica, hicimos un par de colectas y una rifa, mi tío es músico y juntó algo de dinero, y su ex marido pagó casi la totalidad de los gastos durante estos meses pero ya no puede más. Estamos tratando de tramitar alguna ayuda social, porque ella no cuenta con obra social. No sabemos cuánto tiempo más necesita de internación, eso se va viendo mes a mes, Desde el área de Acción Social nos van a tramitar una ayuda económica de parte de la Municipalidad, pero no sabemos de cuánto es»; añadió.

Para ayudar a Naomi, se puede hacer una donación al Alias; ayuda.naomi.mp, al tiempo que en los próximos días la familia estará realizando un festival para juntar fondos.