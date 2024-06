Punilla: Un bombero pide ayuda para salvar la vida de su esposa

Pablo Ferreyra es bombero voluntario de la localidad de Santa María de Punilla, vive con su pareja, Melisa Nieto, y son padres de cuatro niños. Su esposa fue diagnosticada con cáncer, ambos están desempleados y necesitan ayuda para hacer frente a los costos que demanda el tratamiento oncológico.

En una entrevista concedida a EL DIARIO, el hombre contó: «Ella tuvo al bebé en agosto y a principio de este año, empezó a sentir algo de malestar. Hicimos análisis y a mediados de enero le diagnosticaron un cáncer uterino. Luchamos mucho por unos estudios, hubo cuestiones administrativas y errores y se demoró más de un mes un estudio importante que debía hacerse. Nos tuvimos que poner firmes para poder seguir adelante el tratamiento».

«Ella estuvo internada diez días por una hemorragia y ahora se está haciendo rayos todos los días. Una vez a la semana, va a quimioterapia al hospital oncológico. Desde el área de Acción Social nos dieron una mano para ir a un privado con los rayos. Yo trabajaba en una fábrica en Córdoba y me quedé sin trabajo el año pasado y ella es enfermera a domicilio y estaba sosteniendo la casa hasta que yo consiguiera algo. Ahora estamos sin ingresos y si bien el tratamiento no tiene costo, tenemos dificultades para movilizarnos. Desde el cuartel de bomberos nos ayudan y nos brindan una mano, pero se dificulta viajar. Ella tiene un certificado para andar en transporte público, pero no puede caminar»; añadió.

«Melisa tiene dos semanas más de quimioterapia y necesitamos poder viajar. Tenemos que solucionar eso, no es un capricho, los costos son carísimos y en colectivo no puede viajar todos los días. Agradezco mucho a mis compañeros y al cuartel y toda la gente que me está ayudando con esto»; completó Pablo.

Para colaborar con los gastos de viaje, se puede hacer una donación al Alias: ANSIAS.CENAS.RECESO, titular de la cuenta Pablo Patricio Ferreyra.