Nada para festejar: la columna de Jorge Felippa

Todavía es de noche y necesito escribir. Hoy no es cualquier día en nuestro país. A los que elegimos este oficio, algunos nos saludarán, aunque no haya nada que festejar. Se agradecen las buenas intenciones, hasta las bendiciones que muchos creyentes invocan para nosotros que, a través de las palabras, a veces rozamos lo que otros se guardan, o esconden para no verse desnudos.

Todavía a esta hora, en el palacio de las leyes, algo más de setenta hombres y mujeres, deciden para tod@s, si a partir de ahora podremos comer, curarnos, tener un techo, abrigos, un laburo, un descanso, agua para nuestra sed. De Justicia, ni qué hablar. En otros palacios, sus señorías reinan a sus anchas.

Necesito escribir antes de que mi corazón salte por los aires. Venimos ya maltrechos, y las palabras no acuden como antes, claras y límpidas, y si alguna vez fueron torrentosas, hoy apenas son unas gotas pesadas que alimentan el insomnio. Espinas en la garganta, restos entre los dientes, bollo de trapo en la lengua. Y uno que se presume prolijo, a veces por demás cuidadoso en el trato con las palabras, amanece al borde del insulto, del vómito, afiebrado ante el espectáculo que se desplegó dentro y fuera del palacio.

Ahora es la hora del relato. De la torsión de las palabras. De la elección de las imágenes. De los opinadores y de los bulos, como dicen en España. Es el reino de revés, anunciado casi medio siglo atrás por María Elena Walsh que, en situaciones acaso parecidas, nos describió como “un país jardín de infantes”. Era 1979, y en el diario “Clarín” escribió: “Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos”. No había internet, redes ni bots que, como ahora, descargan insultos, amenazas o denuncias falsas para anatematizar a cualquiera que defienda el más pequeño derecho colectivo. “Esa perversión” que desata los peores instintos del señor elegido presidente y se visualiza a sí mismo como un león, un topo, un gladiador romano, Moisés o “Terminator”.

Que cada quien se perciba como quiera es un derecho adquirido después de largos años de luchas, en las calles y en las leyes. Pero, si ese señor tiene como uno de sus interlocutores preferidos a un perro muerto, cuyas cenizas porta siempre consigo, acaso algún profesional de la salud, un juez o un legislador podrían diligenciar un turno para que este hombre sea analizado y certificadas sus cualidades para calzarse la más alta investidura del país.

Vayamos al lugar común. No basta su “legitimidad de origen”, ese cincuenta por ciento de compatriotas que lo eligió. A poco más de seis meses de su llegada, lo que cuestionamos ahora, es su “legitimidad de ejercicio”.

No vamos a traer acá las cifras que duelen, desde el hambre en los más hondo de las barriadas populares hasta el empresario que, como otras veces en su historia, está en la disyuntiva de despedir a sus empleados y bajar las persianas de su emprendimiento, minúsculo, pequeño o mediano. Y aquí sí que el dato mata relato.

Ya está el sol asomando. Pero lo que se viene, no tiene nada para festejar.

Hoy, 13 de Junio, en nuestro país es el día del escritor. A tod@s mis amig@s, poetas y narradores, les deseo paz en sus corazones y mucha fuerza para cuidarnos el porvenir que nos convoca.