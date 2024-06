Se colocaron delineadores viales en la zona del Puente Negro

El gobierno municipal de Carlos Paz encaró la colocación de delineadores viales sobre el Boulevard Sarmiento, a metros del transitado y famoso Puente Negro. Según pudo conocer EL DIARIO, la premisa será reducir la cantidad de accidentes que son ocasionados por conductores que no respetan la doble línea amarilla o giran en U

La acción se desarrolló a partir de las estadísticas logradas por el Observatorio Vial.

El secretario General de Vinculación Institucional de Carlos Paz, Juan Lucero, aseguró: «Era una obra necesaria, a veces no tomamos dimensión sobre lo que significa no cruzar en doble línea amarilla. Este no solamente es un barrio tradicional, sino que tiene muchas cabañas y mucha hotelería. El turista a veces es un poquito más imprudente y hacían falta estos delineadores para evitar los accidentes que tenemos recurrentemente y con consecuencias graves».

«Desde el Observatorio Vial se trabaja mucho sobre la accidentología y tenemos zonas marcadas por su peligrosidad. Esta es una zona roja y son muchas las complicaciones que se presentan, a pesar que tiene un nudo vial para hacer los cruces y una buena iluminación. Ahora se instalan estos delineadores para evitar nuevos accidentes»; añadió el funcionario.

Consultado sobre las acciones que vienen encarándose en toda la ciudad, consideró: «Esto tiene que ver con un plan, con la premisa de ir generando más seguridad vial en nuestra ciudad. La misma estrategia se aplicará en otros puntos de la ciudad y obviamente tiene que ver con esto de reforzar que no se cruce con doble línea amarilla. Los delineadores sirven para esto, para que haya conciencia y se respeten las indicaciones viales».