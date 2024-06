Día del Padre: recomendaciones para que tus compras sean seguras

Desde la Dirección General de Defensa del Consumidor del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, te brindamos algunas recomendaciones para que puedas comprar de manera segura el regalo de papá:

1. Antes de comprar lee reseñas, compara precios y verifica la reputación de la tienda y del vendedor, y si hay unidades en stock.

2. Si compras de manera online, verifica que antes de la URL figure el ícono de un candado y que la dirección comience con «https://». En Instagram, chequea que sea una cuenta verificada a través de la tilde celeste.

3. Conserva los recibos y comprobantes de compra en caso de que necesites hacer valer tu garantía o realizar una devolución.

4. Leé las políticas de cambio, devolución y garantía. Recordá que tenés 6 meses de garantía en caso de falla de fábrica.

5. Todo sitio de e-commerce debe tener un BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO. Tenes 10 días corridos desde que te entregaron tu compra o desde que celebraste el contrato.

6. Asegúrate de que las ofertas sean claras y transparentes, y verifica las condiciones antes de aceptarlas. Mantente alerta ante posibles estafas o productos falsificados.

7. Utiliza métodos de pago seguros y evita proporcionar información confidencial, como tu número de tarjeta de crédito, a sitios web no confiables. En compras presenciales, no pierdas de vista tu tarjeta. Recordá que NO pueden cobrarte recargos si deseas abonar con tarjeta de débito o crédito en un sólo pago.