La Iglesia Católica homenajea a las cocineras de los comedores comunitarios

La Conferencia Episcopal Argentina invitó este miércoles a las 11 a través de sus redes sociales a la ceremonia en la que rendirá homenaje a las “Madres de la Patria”, es decir las mujeres que sostienen los comedores barriales. Será en una misa presidida por el titular del organismo, Monseñor Oscar Ojea, que tendrá lugar el el santuario de Nuestra Señora de Caacupé, ubicado en el cruce de Avenida Crovara y Castillo, en la localidad de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

“Queremos valorar una actividad que muchas veces parece pequeña o que no la tenemos en cuenta suficientemente, o que a veces la hacemos invisible, como es la tarea de tantas mujeres que dan de comer a tantos chicos y adultos en los comedores de nuestros barrios populares”, argumentó el mismo Ojea en su cuenta de la red X.

— Oscar Ojea (@oscar_ojea) June 15, 2024

El titular de la CEA continuó: “Queremos destacar la enorme tarea de estas personas; hemos sido testigos de su trabajo en la pandemia, hemos sido testigos de las horas entregadas a esta tarea y ahora somos testigos de ese desvivirse por dar de comer”.

Para finalizar el obispo destacó que buscaban que el encuentro fuera apartidario. “No pensamos invitar a ningún político a esta Misa porque no queremos que algo tan propio del ser humano, que no pertenece a ningún sector político en particular, sea usado de ningún modo”, explicó. (Fuente: Somos Télam.com.ar)