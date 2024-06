Piden la liberación de un docente detenido en la movilización por la Ley Bases

Tanto el sindicato Ademys como los familiares y amigos del docente Juan Spinetto, detenido el miércoles en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado trataba la Ley Bases piden su excarcelación e iniciaron una campaña de visibilización del caso.

“Juan Spinetto que es el profesor fue detenido injustamente el miércoles en la protesta. Nos gustaría que nos ayuden a visibilizar el caso, ya que está preso injustamente y no hay pruebas en la causa en contra de él”, argumentó una de sus amigas. Luego le explicó a Somos Télam: “El participó de la protesta en forma pacífica y, llegando a su casa, lo detuvieron policías motorizados. Lo llevaron detenido a la Comisaría Comunal 4 que está en Zavaleta y Chutro y estuvo ahí hasta el viernes. Después lo trasladaron a Comodoro Py para hacer la indagatoria y le negaron la excarcelación porque lo acusan de atacar una moto pero no tienen pruebas, fotos ni imágenes contra él”.

Agregó que “desde el sábado a la madrugada está en el penal de Ezeiza pero no nos dejan verlo ni entregarle las cosas que le llevamos. Le sacaron la campera porque es negra y es uno de los colores que no permiten en la penitenciaría pero no nos dejan darle otra, ni siquiera podemos saber cómo está“.

Juan Ignacio Spinetto es docente de la E.E.M. N° 6 D.E. 5° y también da clases en la Técnica 14 D.E. 5° “Libertad”, Esc 1 D.E. 20, Comercio N° 4 D.E. 4, Liceo 3 D.E. 5° y la Técnica 4 D.E. 5° “República del Líbano”. Había ido a manifestar con sus compañeros de Ademys y volvía a su casa en San Telmo cuando, según sus amigos, “fueron rodeados por motos policiales y los cazaron sin justificativo”.

