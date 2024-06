El amor de una madre: La historia detrás de la Virgen de la Plaza Manuel Belgrano

La Plaza Manuel Belgrano, no solo es un lugar de recreación conocido por su belleza, sino también el hogar de la Virgen del Rosario, una figura cargada de una emotiva historia de amor y devoción.

Hace aproximadamente 25 a 30 años, una vecina del barrio, Maruca de Fernández, decidió instalar la imagen de la Virgen del Rosario en la plaza en homenaje a su hija, quien falleció tras una larga enfermedad. La posición de la Virgen está orientada hacia una vivienda en una de las esquinas de la plaza, un detalle significativo que conecta directamente con la historia de la familia.

Mirta Leyes, tesorera y ex presidenta del centro vecinal Manuel Belgrano, relató a EL DIARIO: “Maruca de Fernández se mudó con su hija a Carlos Paz, quien tenía alrededor de 20 años y falleció luego de estar mucho tiempo enferma. La familia era de Córdoba, pero Maruca eligió la tranquilidad de las sierras y el barrio para los últimos tiempos de vida de su hija, para que pudiera descansar mejor. Maruca era muy devota de la Virgen del Rosario, y pese a que su hija falleció, ella la construyó igual, mirando hacia la casa”.

“Fue cuidada y mantenida por Maruca durante muchos años. La arreglaba, pintaba, le ponía las flores. Cada año organizaba las misas el 25 de septiembre; se congregaban los vecinos, hacía las estampitas, y ella traía globos con helio, que en esa época no se inflaban en Carlos Paz. Era algo gracioso, ya que los traía inflados de Córdoba en su auto. Ya siendo muy mayor se fue de Carlos Paz, hace alrededor de 10 años. No es la casa de la esquina, es la casa de al lado. Se pidieron los permisos en la iglesia, el cura ayudó y llevaba adelante cada una de las misas. No tenemos la fecha exacta, pero fue entre 25 y 30 años. Ahora la cuidamos los vecinos, todos tenemos una cercanía; es un barrio con gente muy adulta” aseveró.

Actualmente, el centro vecinal se encarga de mantener la gruta y organizar las celebraciones religiosas, como la misa de Navidad y la del día de la Virgen del Rosario, manteniendo viva la memoria de Maruca y su hija. Esta historia de amor y fe continúa siendo un símbolo de unión y devoción para esa parte de la comunidad de Carlos Paz.