Después de 25 años, vuelven los Encuentros Nacionales LGTBIQNB+

Más de 1500 activistas de todo el país se darán cita este fin de semana largo en Rosario para participar del VI Encuentro Nacional LGTBIQNB+, el primero en 25 años que retoma una tradición iniciada hace casi tres décadas en esa misma ciudad con la participación de referentes históricos como Carlos y Roberto Jáuregui, Lohana Berkins, Nadia Echazú, Ilse Fuskova y César Cigliutti y que fue discontinuada en 1999.

“Acá en Rosario ya se respira el encuentro. ¡Hay una manija, una ansiedad, una emoción que ni te cuento!”, dijo a Somos Télam Michelle Vargas Lobo, activista trans rosarina e integrante de la Comisión Organizadora del encuentro que se realizará en esta ciudad santafesina desde este jueves hasta el domingo.

“A nivel local, la verdad que nos enorgullece un montón ser nuevamente la sede de los encuentros LGTBIQNB+ y en un contexto en el que justamente este tipo de acciones son las que están desfinanciadas, las que no se permiten hacer, y a donde apuntan los discursos negacionistas de violencia, de odio. Pero además está toda la mirada peyorativa que hay sobre Rosario en materia de inseguridad. Y pese a todo eso, lo pudimos organizar”, agregó.

La agenda del encuentro

A partir de este jueves por la tarde se desplegará una nutrida agenda de actividades, que incluirá 26 talleres simultáneos, una feria con más de 100 emprendedores de la comunidad, muestras de fotografía, obras de teatro, recitado de poesía, conversatorios, serigrafía, prácticas deportivas y shows musicales.

Además, este encuentro del que participarán más de 100 organizaciones de la diversidad sexual de 22 provincias, incluirá su propia marcha del orgullo –que se realizará el sábado a partir de las 14- por el centro de la ciudad-, tras lo cual habrá un acto de cierre con la lectura de un documento y la proclamación de la próxima sede, emulando la dinámica de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Disidencias.

Todo concluirá con una “kiki sesión” en la noche del sábado, una manifestación artística propia de la comunidad “Ballroom” que consiste en el despliegue de diferentes categorías performáticas en una pasarela, para celebrar la visibilidad, libertad y expresividad.

“Este encuentro es también un reencuentro porque el primero fue acá y porque otra vez el acento está puesto en pensar nuevas políticas públicas desde nuestra comunidad”, dijo a SomosTélam Máxima Zalazar, referente travesti rosarina.

Y el contexto es “un gobierno que ha expresado a viva voz cuál es su pensamiento respecto del feminismo y la disidencias”, construidos como “su blanco de ataque”, lo que vuelve aún más urgente esta acción.

Entre los temas salientes, se descuenta que estarán el triple lesbicidio de Barracas, el crecimiento de los discursos de odio, el retroceso del Estado en materia de políticas públicas para la inclusión y la no discriminación por género y orientación sexual, la reparación histórica para las personas travesti trans mayores de 40 años y el no cumplimiento del cupo laboral trans.

Las actividades alternarán entre la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro Cultural Fontanarrosa y el Galpón de las Juventudes.

Entre los referentes históricos que participaron de aquel mítico primer encuentro y van a ser parte de la edición 2024, se cuentan Karla Ojeda, María Rachid, Pedro Paradiso Sottile, Marcelo Ferreyra, Guillermo Lovagnini e Ivanna Aguilera.

“Todo encuentro de la comunidad LGBT es super importante para nosotres porque siempre es una oportunidad para intercambiar experiencias, información, hacer acuerdos y crear una agenda común”, dijo a SomosTélam la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA e integrante de la comisión directiva de la FALGBT María Rachid, quien participó del primero y de todos los posteriores.

“Y en este presente tan particular me parece fundamental reunirnos para acordar estrategias que den respuestas frente a este contexto tan hostil, adverso y difícil para la comunidad LGBT en Argentina”, agregó la ex legisladora porteña y ex titular del Inadi.

Los encuentros anteriores

El ex presidente de la CHA y actual titular de la Fundación Igualdad, Pedro Paradiso Sottile, era integrante del mítico Colectivo Arco Iris en 1996 y, como tal, participó del primer encuentro en calidad de organizador/anfitrión.

“En ese momento el movimiento estaba muy disperso, muy desunido: estaban por un lado los gays, por otro las lesbianas, y por otro las personas trans; todes separades. Y el Encuentro Nacional de Rosario 1996 implicó convivir y comenzar a construir comunidad, como resultado de un trabajo colectivo hermoso. Fue un momento bisagra para el movimiento en el que convergieron figuras muy emblemáticas con las que tuve la suerte y el privilegio de compartir este espacio”, afirmó a SomosTélam.

Hay una anécdota en particular que ilustra hasta qué punto este encuentro fue un parteaguas.

“Recuerdo que, a la ida hacia Rosario, los colectivos que habían partido de Buenos Aires o de otros puntos del país tenían a los gays sentados adelante y las travas en la parte de atrás; pero en cambio en el viaje de regreso fue totalmente mezclado porque se logró justamente esa comunidad para empezar a trabajar unificadamente contra los edictos policiales y los códigos de faltas que nos criminalizaban”, contó Paradiso.

El activista recordó que el que comienza hoy será el sexto encuentro nacional de la diversidad sexual, porque tras el Rosario 1996 vino Salta 1997, Córdoba 1998, Buenos Aires 1999 y 2023.

“El segundo lo hicimos con algo de preocupación porque los días previos salía en los diarios de Salta que no nos iban a dejar entrar al hotel que teníamos reservado y como lugar de reunión tuvimos que poner un boliche de la diversidad porque no pudimos encontrar otro espacio que nos recibiera. Sin embargo, finalmente no hubo ningún inconveniente con el hotel, la sociedad salteña nos recibió muy bien e incluso venían a aclararnos que ellos no tenían nada que ver con las cosas que se decían y que estaba muy contentos de nuestra presencia”, contó Rachid

“El tercero fue en Córdoba también muy amplio y con muchas discusiones muy profundas. El cuarto en la ciudad de Buenos Aires, ya con un movimiento amalgamado funcionando con sus internas, con discusiones, con distintos puntos de vista, pero muy fuerte”, agregó.

Rachid considera como un quinto encuentro el Primer Encuentro de Organizaciones LGBT del Mercosur celebrado en Rosario en 2005, “porque también fue nacional y abierto”, una reunión que se convirtió en el germen de la FALGBT porque a partir de allí “el movimiento se separó entre quienes creíamos que había que ir por matrimonio igualitario y quienes no”.

Para Paradiso Sottile, el quinto encuentro fue el realizado en la Manzana de las Luces de Buenos Aires el año pasado, a pesar de que tuvo solo una jornada de duración y fue “más un acto político de retoma de ese legado histórico” de los encuentros nacionales realizados hasta 1999, “que concluyó con 120 organizaciones convocando al encuentro de Rosario 2024”, a partir de una iniciativa de la Fundación Igualdad.

“Entre 1999 hasta el 2023 hubo diferentes encuentros donde participó el colectivo LGTB, pero no con esta impronta de los encuentros nacionales que son horizontales, abiertos, inclusivos, participativos y federales”, dijo Paradiso.

El encuentro Rosario 2024 fue declarado de interés municipal por el Concejo Municipal de Rosario y de interés provincial por la Cámara de Diputados de Santa Fe.

“Era necesario reeditar estos encuentros para recuperar la conciencia histórica, recordar de dónde venimos y reconocer que para lograr el marco legislativo actual, corrió mucha sangre bajo del río. Pero también para recuperar conciencia política frente a una corriente despolitización que también atravesó nuestro colectivo y que lleva a descreer en las luchas, en las reivindicaciones y en las políticas públicas”, resaltó Vargas. (Fuente: Somos Télam.com.ar)