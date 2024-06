De Loredo dijo que el radicalismo apoyará la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados de la Nación, Rodrigo de Loredo, adelantó hoy que su espacio va a volver a votar de manera favorable la Ley de Bases y el paquete fiscal que impulsa la administración de Javier Milei.

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el parlamentario cordobés explicó las dos razones por las que acomparán las iniciativas: "La primera, y fundamental, es porque los textos están bien, sirven al gobierno y mejoran cosas en la Argentina. Las delegaciones son razonables. Privatizar empresas es necesario ante el mal manejo y los elevados déficits que pagan los argentinos con sus impuestos. Los cambios en el paradigma hidrocarburífero prometen aumentar la producción. El régimen atractivo de inversiones compra una estabilidad que la Argentina no tiene y el paquete fiscal le da al gobierno herramientas para su programa económico".

"La segunda, es un aporte democrático para un gobierno que no ha podido sacar una ley desde que asumió hace seis meses. Tiene que contar con las herramientas para llevar a cabo su programa. Y, fundamentalmente, tenemos que de una vez dar vuelta esta página y superar esta primera etapa del gobierno", añadió.

Luego, sostuvo: "no hay que confundirse: El superávit fiscal es solo un medio, el objetivo es el superávit productivo. Porque el riesgo es que el ajuste de la nada sea la nada misma. Para eso, se debe lograr con expectativas y decisiones inteligentes, reactivar la economía que tiene una profunda recesión que exhiben todos los indicadores".

"Las decisiones que nos trajeron hasta acá no son las mismas que se necesitan para los desafíos presentes y futuros. Los indiscutibles logros económicos de baja inflacionaria, superávit, disminución de la brecha, acumulación de reservas y reducción del riesgo país, se obtuvieron con decisiones carentes de gestión precisa. De manera que lejos estuvo de ser la casta la que pagó la mayor parte del ajuste, impactó en su totalidad sobre los sectores medios y los adultos mayores. Aprobar esta ley resulta indispensable para salir de las trabas y avanzar hacia el futuro", sumó.

El ex candidato a intendente de la ciudad de Córdoba remarcó que los desafíos no son pocos y van a requerir de una gestión técnica que el gobierno "no ha exhibido hasta ahora".

"El atraso cambiario, el cepo, la continuidad del plan tarifario, manteniendo equilibrios en las cuentas, son los desafíos inmediatos. El mayor de todos es frenar la pérdida de empleo. La sociedad ya está más preocupada por el desempleo que por la inflación", dijo.

De Loredo, sobre los cambios en la Ley de Bases

Por otra parte, el dirigente se refirió a las modificaciones que sufrió la iniciativa. "Los acuerdos y los cambios que el Senado formuló en Delegaciones, RIGI y otros aspectos de la ley han mejorado los textos y contarán con nuestro acompañamiento".

"Dicho esto, los diputados no estamos obligados a votar lo mismo que los senadores, así como los senadores fueron libres de modificar el texto al que dimos media sanción en Diputados, porque si así resultara, negaríamos el sistema bicameral", planteó.