Un carlospacence espera por un trasplante y necesita ayuda

Sebastián Callejón es vecino de Carlos Paz y desde hace dos años, se encuentra en lista de espera para conseguir un trasplante de hígado. Debido a su situación, tuvo que dejar de trabajar y necesita ayuda para afrontar los gastos de vida.

Sus primas son las actrices Fernanda y Sandra Callejón, quienes apelan a la solidaridad de los carlospacenses.

Sebastián dialogó con EL DIARIO y contó: «Estoy en lista de espera del Incucai y ahora me tratan en el Hospital Córdoba, desde hace dos años que estoy en la lista y debí dejar de trabajar. El año pasado, me tuve que ir a vivir a San Luis con mi hermano, pero viajó semanalmente a Córdoba, los gastos de pasajes están cubiertos y los medicamentos también en gran parte. Pero tengo una dieta estricta y especial que se me hace muy difícil poder cumplir, ya que no tengo un ingreso».

Fernanda Callejón utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y dijo: «Sabemos que mucha gente esta en esta situación, yo hago un llamado para poder llegar rápido, pero también para acompañarlo. Esta vez me toca a mí de cerca, siempre trato de ayudar, pero esta vez me toca a mí, es mi primo, mi sangre».

Para colaborar con Sebastián, se podrá hacer una donación al alias: sebanico1977