El artista callejero que emociona a turistas y vecinos en Carlos Paz

Gabriel Figueroa es un joven violinista y estudiante de música de la Universidad Nacional de Córdoba. Cada fin de semana largo y en épocas de mayor presencia de turismo, le pone música y alegría al Puente del Centenario de Carlos Paz.

Se ganó el corazón y la amistad de comerciantes y feriantes, viene en su auto desde la ciudad de Córdoba, donde se instaló luego de un accidente en el 2015 para poder rehabilitarse. Durante las pausas de descanso, luego de tocar un buen rato su violín, agarra el mate y comparte las tardes y noches con los amigos que hizo en la ciudad.

En dialogo con EL DIARIO, Gabriel contó: «Soy de Santiago Temple, del interior de Córdoba. Vivo de esto mientras estudio el profesorado de música. En lo que es música, toco un poco de todo. El ser músico callejero te hace adaptarte a todo tipo de música, lentos, cuartetos, bachata, me piden mucho cuarteto. En la calle empecé hace casi dos años, tenía la necesidad de trabajar, me vine a Carlos Paz y acá sigo. Yo vivo solo y buscar otro tipo de trabajo me iba a traer dificultades con la facultad».

«Toco desde hace diez años y en mi familia son todos músicos, Mi tío tenía un violín y sabía tocarlo también. Yo estoy en silla de ruedas a raíz de un accidente en moto en el 2015 que me dejó una lesión en la médula. En ese momento, me mudé a Córdoba Capital para una rehabilitación y ya me quedé. En la semana, todo el año, toco en la peatonal de Córdoba»; completó.