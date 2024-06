Los teléfonos celulares en Argentina son los más caros del mundo

Un celular de gama media cuesta en Argentina más de U$S 300, superando por mucho el precio promedio (U$s 174) que ese mismo teléfono móvil alcanza en Estados Unidos, Francia o Brasil. Esta realidad explica por qué las ventas de celulares por el Día del Padre resultaron un fracaso a pesar de las "promociones".



Así surge de un nuevo informe sobre consumo desarrollado por la Consultora Javier Miglino y Asociados que relevó el precio de teléfonos celulares en comercios de todo el país, entre ellos Frávega, Rodó, Garbarino, Multipoint, Tiendas Claro, Samsumg, Movistar, Personal, Motorola, Megatone, Stailstore, Musimundo, Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, etc..



Según el trabajo, los celulares muestran en el país valores "que superan la imaginación". Por ejemplo un teléfono Samsung o Motorola puede alcanzar los U$S 2.600 al tipo de cambio oficial.



"Es decir, equivale al valor de tres Iphones del modelo más caro y explica por qué los negocios se encuentran llenos de productos que no pueden vender a precios que el mercado no convalida", dijo Miglino.



"Por eso se produjo un extraordinario fracaso con la promoción del ‘Día del Padre’, con ventas de menos del 3% de lo planeado, dando por hecho que nadie está dispuesto a pagar semejantes valores", agregó.



Según el especialista, el informe se elaboró considerando los teléfonos móviles nuevos de Samsung, Motorola, Xiaomi, TCL, Apple y Huawei, es decir las seis marcas que se llevan el 99% de todo el mercado.