Se viralizaron fotos desconocidas de la infancia de Maradona

País. En un par de fotos se lo ve sentado, al parecer pensativo y con la mirada perdida, al costado de una canchita de fútbol. Otra similar lo muestra prácticamente en la misma posición, con sus antebrazos apoyados sobre las rodillas y un semblante adusto. En las dos restantes aparece junto a todos sus compañeros de equipo. Son imágenes inéditas de Diego Maradona en su etapa en Cebollitas -el equipo de las divisiones infantiles de Argentinos Juniors en el que se formó entre los 9 y 14 años- que salieron a la luz este jueves y emocionaron a sus fieles seguidores.

Diego junto a los Cebollitas



Las imágenes en blanco y negro se viralizaron tras una publicación de Walter Rotundo, un hincha cuyo fanatismo por el Diez llevó a bautizar a sus hijas con los nombres de Mara y Dona, y a su hijo varón, Diego Armando. “Desconozco de qué cajonera salieron estas fotos hasta hoy nunca vistas del Diego Cebollita. Pero se agradece a quien les sacó el polvo y las compartió”, escribió en su perfil de X. En una se observa al Pelusa posando (abajo a la izquierda) junto a sus compañeros delante de la confitería del club, que llevaba el nombre: “Los Cebollitas”.



Si bien se desconoce la fecha exacta de su origen y tampoco su autor (aunque algunos se las adjudicaron al histórico fotoperiodista Eduardo Comesaña), en los retratos de aquel día puede verse a Diego y al resto escuchando una charla técnica de Francisco Francis Cornejo, el “descubridor” de Maradona y director de aquel equipo que entre 1970 y 1976 se cansó de ganar los entonces célebres Torneos Evita (llegó a estar 136 partidos invicto). “Para cerrar esta serie maravillosa de imágenes, una con el hacedor de los Cebollitas. El segundo papá de Diego y de todos esos pibes. Sin Francis, no hubiera habido Maradona”, agregó Rotundo al compartir la última de las cinco fotos.

Diego escuchando la charla técnica de Francisco Cornejo.



Las vidas de Cornejo y Maradona se cruzaron por primera vez en los primeros días de marzo de 1969. El Diez había sido invitado a probarse a Parque Saavedra. Francis, en ese momento empleado del Banco Hipotecario y asesor de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, detectó su talento de inmediato.

Francis -quien falleció el 13 de enero de 2008, a los 76 años, en el Policlínico Bancario- se quitó méritos a su capacidad de detección: “Chicos habilidosos hay muchos, pero la mayoría tiene diez puntos en los pies y nada en la cabeza. Si un pibe tiene diez abajo y diez arriba, tenés a un genio como Diego. Tuve la suerte de que me tocó a mí, pero le podía haber tocado a cualquiera”.



Con el tiempo también reveló: “Había gente que lo criticaba, que decía: ‘Como este negrito tenemos varios, es muy chiquito… no va a llegar a nada’”. Y en el libro “Cebollita Maradona, editado en 2001 y que lleva su firma, contó una anécdota que quedó grabada en su memoria: “Antes de que debutara en la Novena de Argentinos, ya venían treinta o cuarenta jubilados a verlo jugar en Parque Sarmiento. Una vez, un viejo, de tan emocionado que estaba, le quiso regalar la bicicleta… Y Diego no quiso. El tenía muchos sentimientos, era muy noble”.

“Maradona es el hijo que no tuve, y con eso estoy satisfecho. Él dijo una vez: Francis es de la época fea, cuando el estómago hacia ruiditos… Con eso digo todo”, expresaba su admiración y cariño el hombre que pasó a la posteridad como el “descubridor” de Maradona.