Invierno en Ushuaia

Por Nicolás Romano

(Escritor. Desde Tierra del Fuego)

Es bueno encontrarse justo en el comienzo del invierno con un saludo amigo. Era Pedro, el Capiango-Solans, desde Carlos Paz o de Misiones o…nunca se sabe bien desde dónde, porque Pedro va como un guerrero nómade siguiendo antiguas voces y reclamos que brotan del fondo del hombre y de la historia.

Sí, Pedro, empezó a morir el invierno en estos lares. El territorio se vuelve un mar blanco, sin olas, salvo las que levanta el viento en voladero.

Dicen los navegantes que al sur de los 40° no hay ley, y que más allá de los 50° no hay Dios. Hablamos de los 54°, 47´ S. esto es Ushuaia.

Hoy es “la noche más larga” y han vuelto los fríos de otro tiempo… pero no tanto. Ya no se ven caer desde las ramas a los gorriones muertos, congelados, sobre la tierra helada. Tampoco se ven las pequeñas hojas de la lenga o el coihue erizadas de agujas de hielo que encontrábamos apenas saliendo de las casas. Ni a los muertos esperar tristemente en los bandejones de la morgue a que se ablande la tierra para tener su sepultura. Ahora no hay que cavar un metro y más para llegar hasta un caño de plomo y sopletearlo buscando el tapón de hielo que nos dejó sin agua, aunque los nuevos de otro material, lo mismo se escarchan. Aquellos fuegos encendidos alrededor de las plateas para que fragüe el hormigón que siempre parecían un velorio, ya no alumbran. En bodega de los pesqueros, entre -18° y menos 40° se seguirán haciendo cristales en el aire, y con suerte el estiba salvará los dedos orinándose las manos luego de quitar los guantes que no alcanzan, así como era común en la obra negra de las construcciones que el albañil colgado en los cimientos, con los bigotes llovidos de estalactitas se arrimara al tacho de 200 donde arde la leña, para calentarse y beber un café con punta como rascatripas.

Y en este tiempo de blanco sobre blanco, alguien con el ojo largo podrá sorprender al duende de la abundancia repartiendo panes de nieve para que esta no deje de caer nunca. Cada quién podrá echar en el caldero que el duende lleva, su deseo en un papel y esto hará que los panes se multipliquen para siempre. Este geniecillo fabrica los carámbanos y custodia la nieve que se queda en los glaciares, pues esta llamará a la próxima el siguiente año. Al quemarse luego los deseos se incorporan a la memoria de la nieve por siempre jamás. Es algo distinto a lo que ocurre en otras latitudes donde los panes no se reparten y los dejan a pudrirse en alguna sombría barraca de perversa avaricia. Entonces, el frío del invierno puede ser mucho más frío.

Quizá, desde el corazón de la isla, ahí, en la línea de fractura donde sube el agua pelando por fricción de placas, y ambos gigantes, Latinoamérica y Scotia perpetúan su pulseada desde el comienzo de los siglos, se siga escuchando un latido que vuela y se repite trayendo el eco de voces que desfilan hace mileños por los cañadones. Es como escuchar un cuerno de niebla y…son sonidos de alarma…que hay muchos panes para repartir.

El sonido del cuerno nos alerta para no precipitarnos, para no chocar. Por eso, dicen los pescadores de la pesca artesanal, hay que morder la uña del ancla para no marearse en medio de la tempestad. Y también dicen, sabedores de los secretos del mar, que si alguno se clava la espina de un erizo, como nos ha pasado en diciembre en tiempos de gran asamblea, no puede sacarse cuando está bajando la marea porque la espina se está hundiendo, está bajando y cada vez se clava más; hay que esperar que suba la marea, y va subiendo la espina, hay que esperar el mar lleno.

Claro que hay muchas formas de espera. Porque…siempre hay tiempo pa un dispue, cuando es del otro la espera, el tiempo es una tranquera con un tremendo candau y el dispue está del lado que uno se siente de ajuera.

Habrá que pasar agosto, mi amigo, auque así como viene el desguace de la Matria-Patria, habrá que pasar también septiembre y octubre y cada día…esta vez no creo que alcance la ruda en la ginebra. Hay que sacarse la espina, Pedrito viejo, que este bicho carga veneno por demás. Así pues, hagamos por llenar el mar.

El autor

Nicolás Romano (1951). Escritor, también fue estibador, baqueano y preceptor. Reside en la ciudad de Ushuaia desde el año 1983. Su obra fue publicada en diversas antologías por la Editora Cultural Tierra del Fuego, la editora de la UNTDF y el Plan Nacional de Lectura, entre otros.