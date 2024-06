RESOLUCIÓN Nº090/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 30 de mayo de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº269/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe relativo al Plan Integral de Inversión. JPCP

Pto. Nº270/2023-24: P.O. MODIFÍCASE el Art. 7º de la Ordenanza 6149. JPCP

Pto. Nº271/2023-24: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Club Atlético Independiente. JPCP

Pto. Nº272/2023-24: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y el Club Sportivo Rivadavia. DEM

Pto. Nº273/2023-24: P.O. FACULTAR al DEM gestione y tome del BANCO DE LA PCIA. DE CORDOBA- LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEM

Pto. Nº274/2023-24 : P.DE. DECLARA su reconocimiento al Instituto García Ferré por la conmemoración de los 10 años de su apertura. CPU

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº264/2023-24: P.O. T.C. Cuenta General del Ejercicio 2023.-

. APROBAR EN 1º LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº053-2023-24 S.O. 23.05.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 029/2023-24

Guia de Ingreso al 28/05/2023

1- Concentizar para prevenir presenta nota.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 30 de mayo de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº088/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 23 de mayo de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº265/2023-24: P.R. INSTAR al DEM gestione con la Secretaría de Energía de la Nación y EPEC, medidas sobre las tarifas de electricidad. JPCP. COM DUA

Pto. Nº266/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre el uso de Cámaras para contravenciones.- CPI. COM SE C

Pto. Nº267/2023-24: P.O. APROBAR el Modelo de Convenio con la Empresa Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (CO.TR.ECO.S.A.).-DEM. APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS – CPU)

Pto. Nº268/2023-24 P. R. SOLICITAR al Registro Electoral Municipal Permanente y al Tribunal de Cuentas Informe domicilios reales del Tribuno Gustavo Molina.- CPU. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS – CPU)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº052-2023-24 S.O. 16.05.24

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 23 de mayo de 2024.-

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 16 de mayo de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº260/2023-24: P.R. INSTAR al DEM el cumplimiento de la Ordenanza 4.699.- JPCP

Pto. Nº261/2023-24: P.R.SOLICITAR al DEM que difiera vencimiento de tasas.-JPCP

Pto. Nº262/2023-24: P.O. MODIFICAR el Art 8º de la Ordenanza 4.021.-CPU

Pto. Nº263/2023-24: P.C. COMUNICAR a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI ) abstenerse de otorgar permisos a la Comuna de Estancia Vieja y/o terceras personas en carácter de públicas o privadas.-CPU

Pto. Nº264-2023/24 T.C. Cuenta General del Ejercicio 2023.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº246/2023-24: P.O. MODIFICAR el art. 4º de la Ordenanza Nº 4463.-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº184/2023-24: P.O. CREASE la Campaña Ciberludopatia Adolescente - Riesgos.- Apuestas On Line.-

. APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 027/2023-2024

Guia de Ingreso al 15/05/2024

1- Presidencia remite nota del Sr. Horacio Perotti.-

2- Presidencia remite nota del Defensor del Pueblo Sr. Victor Curvino.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº049-2023-24 S.O. 25.04.24

Acta Nº050-2023-24 S.O. 02.05.24

Acta Nº051-2023-24 S.O. 09.05.24

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 16 de mayo de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº085/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 09 de mayo de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº257/2023-24: JPCP P.R. SOLICITAR al DEM requiera mediciones al ENACOM . A COM DUA

Pto. Nº258/2023-24: JPCP P.R. SOLICITAR al DEM cumplimiento de la Ordenanza 4.088 . A COM EYF

Pto. Nº259/2023-24: CPI P.O.MODIFÍCASE las Ordenanzas 7034, 7035, 7036, 7037, 7038 y DEROGUESE la Ord. 7046. A COM DUA Y EYF

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº246/2023-24: P.O. MODIFICAR el art. 4º de la Ordenanza Nº 4463.-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº254/2023-24: P.O.CREAR el Padrinazgo de los espacios públicos.-

APROBAR CON MODIFICACIONES. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS - CPU)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº046-2023-24 S.O. 04.04.24

Acta Nº047-2023-24 S.O. 11.04.24

Acta Nº048-2023-24 S.O. 18.04.24

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 09 de mayo de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº083/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 02 mayo de 2024 a las 18 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº250/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Pedido de Informe sobre Servicio de Agua. JPCP. COM DUA

Pto. Nº251/2023-24: P.O. MODIFÍCASE contribuciones del título VII, Art. 39 de la Ordenanza Tarifaria Anual 7033. JPCP COM EYF

Pto. Nº252/2023-24: P.O. MODIFÍCASE el Art 3º BIS de la Ordenanza 4915. JPCP COM SEC

Pto. Nº253/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM controles preventivos a motociclistas sobre Av. San Martin. JPCP COM SEC

Pto. Nº254/2023-24: P.O. CREAR el Programa de Padrinazgo de espacios públicos. CPU. COM IRAI Y DUA

Pto. Nº255/2023-24: P.O. MODIFICAR el Art 1º Ord. Nº7004. CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº256/2023-24: P.R. SOLICITAR Intervención a la Unidad Contravencional Provincial con Sede en la ciudad de Villa Carlos Paz. CPU. APROBADO 9 VOTOS (CPU – C. ROÑONI - C.REVELLO)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 026/2023-2024

Guia de Ingreso al 30/04/2024

01- Presenta nota la Sra. Sonia Ana Camps, Vicepresidente del Centro Vecinal Sol y Lago.-

02- Presenta Nota la Sra. Mirtha Pino, Presidenta del Centro Vecinal Villa Dominguez.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 02 de mayo de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº082/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 25 de abril de 2024 a las 18 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº243/2023-24: P.C. COMUNICA a la población en general, su apoyo a la convocatoria realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).- CPI. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº244/2023-24: P.O. CRÉASE el Registro Municipal de Funcionarios y Personal Capacitados Perspectiva de Género (Ley Nº 27.499). CPI. COM DSSE

Pto. Nº245/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre Contribuciones por Servicios Municipales. JPCP.COM EYF

Pto. Nº246/2023-24: P.O. MODIFICAR el art. 4º de la Ordenanza Nº 4463. DEM. COM DUA

Pto. Nº247/2023-24: P.O. MODIFICAR el art. 12 de la Ordenanza Nº 6392. DEM. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº248/2023-24: P.O. MODIFICAR el art. Nº 1 de la Ordenanza Nº 3626. DEM. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº249/2023-24: P.O. APROBAR la Resolución Nº065/OF/2024 del Organismo Fiscal con Anexos I a IV parte integrante de la presente. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº074/2023-24: P.O. DEFINIR como Vehículo Eléctrico de Movilidad Individual (VEMI) y Regular la Circulación de los mismos.-

. APROBAR CON MODIFICACIONES.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº239/2023-24: P.O. ADHERIR la municipalidad de Villa Carlos Paz a la Ley provincial Nº10.962- Ley Sonia Torres.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.- APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 025/2023-2024

Guia de Ingreso al 23/04/2024

01- Presenta nota la Sra. Graciela Vallejo.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 25 de abril de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº081/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 18 de abril de 2024 a las 18 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº235/2023-24: P.DE. DECLARA el Reconocimiento al equipo triatlón del evento deportivo global Ironman 70.3 .-JPCP - APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº236/2023-24: P.R. CONVOCAR al Presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa carlos Paz al recinto del Concejo de Representantes . JPCP A COM GRAL

Pto. Nº237/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM gestione la limpieza y desmalezamiento del Campo de Bustos.- JPCP A COM DUA

Pto. Nº238/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre castraciones y accidentes de animales en la vía pública.- CPI A COM DSSE

Pto. Nº239/2023-24: P.O. ADHERIR a la Municipalidad de Villa Carlos Paz a la Ley Provincial N°10.962- Ley Sonia Torres.-CPU A COM DSSE

Pto. Nº240/2023-24: P.O. Aprobar el modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y CO.TR.ECO. S.A.- APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS- CPU)

Pto. Nº241/2023-24: P.C. COMUNICAR a la Legislatura de la Pcia. de Córdoba la conducta ética del Legislador Walter Gispert.- APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS- CPU)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº045-2023-24 S.O. 21.03.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 024/2023-2024

Guia de Ingreso al 17/04/2024

01- Presidencia remite nota.

02- Presentan nota el Defensor del pueblo Victor Curvino y el Defensor Adjunto Jorge Alvarez.

03- Presenta nota La asesora y miembro de la Comisión Ejecutiva de los Premios Carlos la Sra. Sonia Ana Camps.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 18 de abril de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº079/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 11 de abril de 2024 a las 18 hs, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº228/2023-24: P.R. CONVOCAR a la Secretaria de Salud Pública al recinto. CPI A COM DSSE

Pto. Nº229/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM controles preventivos en el Barrio Playas de Oro. CPI APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº230/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM pedido de informe sobre obras. CPI COM DUA

Pto. Nº231/2023-24: P.O. ADHESIÓN a la Ley 27.671, capacitación obligatoria Cuestión de Las Islas Malvinas. JPCP COM IRAI

Pto. Nº232/2023-24: P.O. DISPONER readecuaciones presupuestarias expresadas en el Anexo I de la presente. JPCP

Pto. Nº233/2023-24: - RETIRADO POR AUTOR -

Pto. Nº234/2023-24: P.R. CONVOCAR al Secretario General y de Vinculación Institucional al recinto de este Concejo. JPCP COM DE SEG.

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº225/2023-24: P.O. APROBAR los Modelos de Convenio entre el Municipio de Villa Carlos Paz y la Institución Cervantes. APROBADO POR MAYORÍA DE LOS PRESENTES (11 VOTOS – C.FELPETO: AUSENTE)

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 023/2023-2024

Guia de Ingreso al 09/04/2024

01- Presenta nota el Sr. Gustavo Castro.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 11 de abril de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº078/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 4 de abril de 2024, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº216/2023-24: CPU P.DE. DECLARA su reconocimiento y homenaje a los Veteranos y los caídos en el marco del 2 de abril, “Día del veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas” .

Pto. Nº217/2023-24: CPU P.DE. DECLARA su Reconocimiento en el 15º aniversario del fallecimiento del Dr. Raúl Alfonsín.

Pto. Nº218/2023-24: CPU P.DE. DECLARAR su reconocimiento y apoyo al Di´a Mundial del Autismo y a la promoción de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Pto. Nº219/2023-24 JPCP P.DE. Reconocimiento a Tomás Liendro galardonado por la NASA en el certámen Space Apps Challenge 2023.-

Pto. Nº220/2023-24 JPCP P.O. CREAR el Programa Municipal de Reciclaje de Materiales en desuso.-

Pto. Nº221/2023-24: JPCP P.R. SOLICITAR al DEM Informe Disposición final de barros en Centro Ambiental.-

Pto. Nº222/2023-24: CPU P.O. SUSTITUIR el Art 9.7 de la Ordenanza 4021.

Pto. Nº223/2023-24: JPCP P.DE. CONMEMORAR el día 2 de Abril el día Mundial de Concientización sobre el Autismo.-

Pto. Nº224/2023-24: DEM P.O. SUSTITUIR el Artículo 331º de la Ordenanza 7071.-

Pto. Nº225/2023-24: DEM P.O. APROBAR los Modelos de Convenios entre el Municipio y la Institución Cervantes. .-

Pto. Nº226/2023-24: DEM P.O. AUTORIZAR al DEM a suscribir con PROGEAS Argentina S.A. modelo de Convenio que forma parte de la presente .-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº178/2023-24: P.O. FACULTAR al DEM para que gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. APROBAR EN SEGUNDA LECTURA SIN MODIFICACIONES.-

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº042-2023-24 S.E. 08.03.24

Acta Nº043-2023-24 S.O. 14.03.24

Acta Nº044-2023-24 S.O.C. 21.03.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 022/2023-2024

Guia de Ingreso al 04/04/2024

01- Presenta nota Jorge Chirico de Concientizar para prevenir.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 04 de abril de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº076/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 21 de marzo de 2024 al término de la Sesión Ordinaria Conmemorativa, a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº204/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre Premios Carlos.- JPCP

Pto. Nº205/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre turno vespertino del CIM Nº2.- JPCP

Pto. Nº206/2023-24: P.DE. RECONOCIMIENTO al Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Villa Carlos Paz en el 50° aniversario de su fundación.- CPU

Pto. Nº207/2023-24: P.R. INFORME el DEM diversos Items sobre el Servicio de Cloacas.- JPCP

Pto. Nº208/2023-24 P.O. INSTITUIR un Programa de Atención Medica de 24 hs en los Centros de Atencion Primaria de la Ciudad-CAP..- JPCP

Pto. Nº209/2023-24: P.R.SOLICITAR al DEM remita a este cuerpo, los informes realizados por la Comisión de Administración y Control de Balnearios.- JPCP

Pto. Nº210/2023-24: P.O. MODIFICAR los Artículos 4º, 16º y 17º de la Ordenanza Nº 6.132. .- CPI

Pto. Nº211/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM limpieza y desmalezamiento sobre Costanera Sur.-CPI

Pto. Nº212/2023-24: P.C. COMUNICAR a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL GOB. DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, la preocupación ante la quita de subsidios al Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros mediante ómnibus. -CPU

Pto. Nº213/2023-24: P.O. DISPONE Incremento en el valor nominal de los montos que perciben los beneficiarios del programa Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad”, período MARZO-JUNIO 2024.- DEM

Pto. Nº214/2023-24: P.O. APRUEBA el Acuerdo General de Salarios suscripto entre el DEM y el Sindicato de Trabajadores Municipales, periodo MARZO -JUNIO-2024.-DEM

Pto. Nº215/2023-24: P.DE. RECONOCIMIENTO por el Día Mundial de las personas con Síndrome de Down.- CPU

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº167/2023-24: P.O. Código Municipal de Convivencia Ciudadana.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº168/2023-24: P.O. MODIFICA Art. 7º de la Ordenanza Nº 3.868.-

APROBAR CON MODIFICACIONES .-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 021/2023-2024

Guia de Ingreso al 19/03/2024

01- Presenta Nota el Sr. Pablo Pomata.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 21 de marzo de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº075/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Conmemorativa para el día 21 de marzo de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

·Conmemoración del “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”

Artículo 2º.- ESTABLECER la presente Sesión Ordinaria, Conmemorativa y rememorativa de los hechos acaecidos durante la última Dictadura Cívico Militar que gobernó el país durante los años 1976/1983, conforme lo establece los Artículos 1º y 2º del Decreto Nº004/2014 de este Concejo.-

Artículo 3º.- CONVOCAR : a Ana Campoli y Claudio Rodrigo Norberto Cortez del Refugio Libertad.-

Artículo 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 21 de marzo de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº074/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 14 de marzo de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº196/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre Centros Periféricos de Salud. JPCP. COM DSSE

Pto. Nº197/2023-24: P.O. MODIFICAR el Artículo 2.3.7 DEL ARBOLADO DE CALLES de la Ordenanza 4021. CPU COM DUA

Pto. Nº198/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM adhesión al Programa denominado Ojos en Alerta. JPCP COM SEG C

Pto. Nº199/2023-24: P.O. MODIFICAR el Artículo 1º de la Ordenanza 4.859 y modificatorias.” JPCP. COM EYF

Pto. Nº20O/2023-24: P.O. DECLARAR Alerta Sanitaria por brote de dengue. JPCP. COM DSSE

Pto. Nº201/2023-24: P.O. APROBAR la Resolución Nº 033-OF-2024 del Organismo Fiscal conjuntamente con Anexo I.- DEM. Aprobado por mayoría (7 votos – CPU)

Pto. Nº202/2023-24: P.O. APROBAR el Convenio Complementario entre el DEM y la firma adjudicataria Model Construcciones S.R.L. DEM COM DUA

Pto. Nº203/2023-24: P.O. APROBAR el Convenio Complementario entre el DEM y la firma adjudicataria SILJA S.R.L..-DEM. Aprobado por mayoría (7 votos – CPU)

DESGRABACIÓN DE ACTAS:

Acta Nº035-2023-24 S.O. 25.01.24

Acta Nº036-2023-24 A.P. 06.02.24

Acta Nº037-2023-24 S.O. 08.02.24

Acta Nº038-2023-24 S.E. 16.02.24

Acta Nº039-2023-24 S.O. 22.02.24

Acta Nº040-2023-24 A.P. 05.03.24

Acta Nº041-2023-24 S.O.C. 08.03.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 020/2023-2024

Guia de Ingreso al 12/03/2024

01- El Sr. Omar Ruiz presenta nota acompañada con firmas de vecinos de la ciudad.-

02- El CPUA remite el Anexo 1 del Dictamen Nº 7.-

03- Presenta nota la vecina Adriana Castro.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 14 de marzo de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº 073/2023-24

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por miembros del Concejo de Representantes para el tratamiento de diversos Proyectos; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo N.º 10 del Reglamento Interno (Decreto N.º 007/2016), para el día 08 de marzo de 2024 a las 12.00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº189/2023-24: P.DE. reconocimiento a la Comisión directiva del Refugio Cura Brochero por el Día de la Mujer. APROBADO CON MODIFICACIONES POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES (Ausente C. Roñoni – C. Guruceta)

Pto. Nº190/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre plan de trabajo en el desagüe pluvial de pasaje México. COM DUA

Pto. Nº191/2023-24: P.R. INSTAR al DEM para la culminación de obras en calles del barrio Fantasio. COM DUA

Pto. Nº192/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre diversos puntos relativos a “Plan Terrenos para tu Vivenda”. COM DUA

Pto. Nº193/2023-24: P.R. CONVOCAR al recinto al Secretario General y de Vinculación Institucional. COM SEG

Pto. Nº194/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre diversos temas ambientales entre el sector de Loteo H y Roma. COM DUA

Pto. Nº195/2023-24: P.R. CONVOCAR al recinto a la Secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías . COM DUA - EYF

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 7 de marzo de 2024

RESOLUCIÓN Nº072/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Conmemorativa para el día 7 de marzo de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER la presente Sesión Ordinaria “Conmemorativa” conforme lo dispuesto por Decreto Nº018/2019-20 de este Concejo.-

ARTÍCULO 3º.- CONVOCAR a las Sras. Cecilia Farías (Fuerzas de Seguridad), Jorgelina Lastra (emprendedora), Magdalena Nieto (deportista), Carolina Sacilotto (presidenta de AS.HO.GA) y Graciela Saez (cineasta y organizadora de eventos)

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 5 de marzo de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº071/2023-24

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 5 de marzo de 2024 a las 18 hs, a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº178/2023-24: P.O FACULTAR al DEM para que gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.-

ARTÍCULO 2º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día martes 5 de marzo del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 29 de febrero de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº070/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 22 de febrero de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº183/2023-24: P.DE. DECLARA el pesar por el fallecimiento de Viviana Massare, empresaria hotelera de la Ciudad.-JPCP. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 Votos)

Pto. Nº184/2023-24: P.O. CREASE la Campaña Ciberludopatia Adolescente-Riesgos.-CPI. A COM DSSE

Pto. Nº185/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre Servicio público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante omnibus.-CPI COM DUA

Pto. Nº186/2023-24: P.O. APROBAR el modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Empresa Compañia de Tratamientos Ecologicos S.A. (CO.TR.ECO.S.A.). APROBADO POR MAYORIA (7 Votos- CPU)

Pto. Nº187/2023-24: P.O. MODIFICAR los Artículos 1º y 2º de la Ordenanza 7.028.- CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 Votos)

Pto. Nº188/2023-24: P.C COMUNICAR al Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba desempeño irregular del funcionario provincial Iosa. CPU. APROBADO POR MAYORIA (7 Votos- CPU)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº145/2023-24: P.O. MODIFICAR el articulo N° 1, 4, 7, 13 y 16 de la Ordenanza 4.312

APROBAR CON MODIFICACIONES. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 Votos)

Pto. Nº175/2023-24: P.O. Modificar Ordenanza Nº 4963. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 Votos)

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

Pto. Nº008/2023-24: P.O. Registro de propietarios de perros potencialmente peligrosos. A COM. IRAI/DSSE

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 019/2023-2024

Guia de Ingreso al 22/02/2024

01- Presenta nota la Sra. Alejandra E. Luna, representante de La Fundación Vida.-

02- Presidencia remite nota ingresada por titulares de remises, taxis , choferes y centrales de la ciudad de Villa Carlos Paz.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 22 de febrero de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº 067/2023-24

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por el Sr. Intendente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, para el tratamiento del Proyecto de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 16 de febrero de 2024 a las 18.00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar el siguiente proyecto:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº179/2023-24: P.O. DECLARAR la Emergencia del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Villa Carlos Paz (TUP) mediante Ómnibus de la ciudad de Villa Carlos Paz.- DEM

Pto. Nº180/2023-24: P.O. INTIMAR a la Cooperativa Integral de Servicios Públicos Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz Limitada (COOPI) remita en el término de quince (15) días, información obligatoria sobre el Servicio de Desagües Cloacales.- DEM

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 15 de febrero de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº064/2023-24

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 08 de febrero de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº170/2023-24: P.O. MODIFICAR el Artículo 1º de la ordenanza 7.001. CPU. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS)

Pto. Nº171/2023-24:. P.R. SOLICITA al DEM Informe sobre temas ambientales.- JPCP. COM DUA

Pto. Nº172/2023-24: P.DE. Interes Legislativo de la Obra teatral “Un enemigo del Pueblo”.- JPCP. COM TCYD

Pto. Nº173/2023-24: P.R. INSTAR al DEM Informe de Obras realizadas por la Subsecretaria de Agua y Saneamiento.- JPCP. COM DUA

Pto. Nº174/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre los artículos 1º, 2º, 78º y 81º de la Ordenanza 7.033.- CPI COM EYF

Pto. Nº175/2023-24: P.O. MODIFICAR la Ordenanza Nº 4.963.- CPU. COM IRAI Y DSSE

Pto. Nº176/2023-24: P.O. MODIFICAR Ordenanza Nº 6.369.- CPU. COM DSSE IRAI

Pto. Nº177/2023-24: P.O. APROBAR la Resolución Nº 005-OF-2024 del Organismo Fiscal, con sus Anexos I a V .- DEM. APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS)

Pto. Nº178/2023-24: P.O. FACULTAR al DEM para que gestione y tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- DEM. COM APROBADO POR UNANIMIDAD

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº158/2023-24: P.O. MODIFICAR el art. 34. inc. 1 de la Ordenanza 7.033 - Viviendas Unifamiliares.-

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA. APROBADO POR UNANIMIDAD

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 018/2023-2024

Guia de Ingreso al 08/02/2024

01- Juan Carlos Paesani ingresa nota a Secretaria Legislativa.-

02- CPUA presenta nota para consideración del Dictamen Nº 01/2024.-

03- CPUA presenta nota para consideración del Dictamen Nº 02/2024.-

04- Centro Vecinal Villa del Río presenta nota invitando a las fiestas patronales.-

05- Remite nota Presidencia.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 08 de febrero de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº061/2023-24

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 25 de enero de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº159/2023-24: JPCP P.R. REQUERIR al DEM señalización en rotonda de Av. Perito Moreno y Ushuaia. - A COM DUA

Pto. Nº160/2023-24: JPCP P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre la obra del UGeBiM Oeste.- A COM DUA

Pto. Nº161/2023-24: JPCP P.DE. RECONOCIMIENTO en el 41º aniversario del fallecimiento del Dr Arturo H Illia. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 votos)

Pto. Nº162/2023-24: JPCP P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre operativos de control a motocicletas.- A COM SC

Pto. Nº163/2023-24: JPCP P.R. INSTAR al DEM la aplicación del Art. 91 Bis de la Ordenanza 1.066.- A COM IRAI

Pto. Nº164/2023-24: JPCP P.R. SOLICITAR al DEM Informe Cronograma de fumigación.- A COM DSSE

Pto. Nº165/2023-24: JPCP P.R. SOLICITAR al DEM fumigación y desmalezamiento en Costanera colindante con calle José M Drago.- A COM DSSE

Pto. Nº166/2023-24: CPI P.R. SOLICITAR al DEM remita documentacion relativa a obras.- A COM DUA

Pto. Nº167/2023-24: DEM P.O. Codigo Municipal de Convivencia Ciudadana.- A COM IRAI/SC

Pto. Nº168/2023-24: DEM P.O. MODIFICA Art. 7º de la Ordenanza N°3868 .- A COM IRAI/SC

Pto. Nº169/2023-24: DEM P.O. DISPONER Incremento de los importes que perciben los beneficiarios del Programa Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad”. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 votos)

ACTAS DE DESGRABACIÓN: APROBADAS

- Acta Nº021-2023-24 S.O. 23.11.23

- Acta Nº022-2023-24 S.O. 30.11.23

- Acta Nº023-2023-24 S.O. 07.12.23

- Acta Nº024-2023-24 S.O. 14.12.23

- Acta Nº025-2023-24 S.E. 19.12.23

- Acta Nº026-2023-24 A.P. 19.12.23

- Acta Nº027-2023-24 S.O. 21.12.23

- Acta Nº028-2023-24 S.E. 22.12.23

- Acta Nº029-2023-24 A.P. 26.12.23

- Acta Nº030-2023-24 S.O. 30.12.23

- Acta Nº031-2023-24 B.C. 30.12.23

- Acta Nº032-2023-24 S.E. 05.01.24

- Acta Nº033-2023-24 S.O. 11.01.24

- Acta Nº034-2023-24 S.E. 17.01.24

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 017/2023-2024

Guia de Ingreso al 23/01/2024

01- El Sr. Omar Ruiz presenta nota acompañada con firmas de vecinos de la ciudad.-

02- Remite Presidencia Informe Juzgado de Faltas Nº1.-

03- Remite Presidencia Informe Juzgado de Faltas Nº2.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 25 de enero de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº 059/2023-24

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por miembros del Concejo de Representantes para el tratamiento de diversos Proyectos de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 17 de enero de 2024 a las 14.30 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº157/2023-24: P.O. SUSPENDER equiparación de acuerdo General de Salarios para Autoridades Superiores y personal de Gabinete. DEM

Pto. Nº158/2023-24: P.O. MODIFICAR el artículo 34, inc. 1 de la Ordenanza 7.033 - Viviendas Unifamiliares. DEM

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 17 de enero de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº058/2023-24

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 11 de enero de 2024 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº142/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Control permanente en Plaza de los Palos. JPCP. A COM SE C

Pto. Nº143/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre la Av. Arturo Umberto Illia.JPCP. A COM DUA

Pto. Nº144/2023-24: P.O. CREAR Comisión contra violencia laboral.JPCP. A COM IRAI

Pto. Nº145/2023-24: P.O. MODIFICAR el artículo Nº 1, 4, 7, 13 y 16 de la Ordenanza 4312.CPU A COM SE C

Pto. Nº146/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe correspondiente de la calle Valle de Calamuchita del barrio Altos del Valle.CPI. A COM DUA

Pto. Nº147/2023-24: P.O MODIFICASE la Ordenanza 4021, artículo 3.1.1.División del Ejido Municipal.CPU. A COM

Pto. Nº148/2023-24: P.O. MODIFICAR el inc. a) del Artículo 4º de la Ordenanza 7.040.CPU.APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº149/2023-24: P.O. APROBAR los Convenios complementarios de los contratos Nº 1.389 y Nº 0811 a suscribir entre el DEM y adjudicataria. DEM. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº150/2023-24: P.O. APROBAR los Convenios complementarios de los contratos Nº 0723 y Nº 0793 a suscribir entre el DEM y adjudicataria.DEM. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº151/2023-24: P.O. APROBAR los Convenios complementarios de los Contratos Nº 1.408 y 0747 entre el DEM y la empresa adjudicataria. DEM. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº152/2023-24: P.O. APROBAR los Convenios Complementarios de los Contratos Nº 0484 y 0808 entre el DEM y la adjudicataria. DEM. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº153/2023-24: P.O. APROBAR el Convenio Nº 0724 entre el DEM y la adjudicataria. DEM APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº154/2023-24: P.O. APROBAR el Convenio Complementario Nº 1.445 entre el DEM y la adjudicataria. DEM APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº155/2023-24: P.O. APROBAR el Comvenio Complementario Nº 0791 entre el DEM y la adjudicataria.DEM APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº156/2023-24: P.O. APROBAR los Convenios Complementarios Nº 0518 y 0725 entre el DEM y la adjudicataria. DEM. APROBADO POR MAYORIA (7 VOTOS CPU)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 016/2023-24

Guía de ingreso al 11/01/2023.

01- Presidencia remite nota , Colegio de Arquitectos.-

02- Presidencia remite nota, Contesta Vista Concejal Ribetti.-

03- Presidencia remite nota, Contesta Vista Concejal Felpeto.-

04- Presidencia remite nota, Contesta Vista Concejal Revello.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 11 de enero de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº 057/2023-24

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por miembros del Concejo de Representantes para el tratamiento de diversos Proyectos de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 05 de enero de 2024 a las 13.30hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº136/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM tomar acciones sobre las fuentes de la ciudad. A COM DUA.

Pto. Nº137/2023-24: P.R. INSTAR al DEM hacer cumplir las condiciones del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en Temporada Alta. A COM DUA

Pto. Nº138/2023-24: P.R. INSTAR al DEM gestione la conexión de agua en la zona Norte de la ciudad. A COM DUA

Pto. Nº139/2023-24: P.O. DOTAR de equipamiento, mantenimiento y eximición al paseo de los artesanos. A COM TCD

Pto. Nº140/2023-24: P.R. INSTAR al DEM cumplimiento del módulo II de las Directrices Sanitarias. A COM DUA/DSSE

Pto. Nº141/2023-24: P.O. DISPONER mecanismo de adecuación de tarifas. APROBADO POR MAYORÍA 7 VOTOS (CPU)

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 04 de enero de 2024.-

RESOLUCIÓN Nº056/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- POSPONER la banca del Ciudadano prevista al finalizar la Sesión Ordinaria del dia de la fecha, debido a problemas técnicos para el día 30 de diciembre de 2023 a las 13 hs.-

ARTICULO 2°.- FIJAR el día 30 de diciembre del corriente año a las 13hs., para que la Sra. Lucila Yamile Reñicoli, D.N.I 34.980.011, haga uso de la BANCA DEL CIUDADANO.-

ARTÍCULO 3º.- La expositora hará uso de la palabra, en la fecha determinada en el artículo 2º de la presente y sólo en referencia al proyecto presentado.-

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 29 de diciembre de 2023

RESOLUCIÓN Nº055/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- POSPONER la Sesión Ordinaria del dia 29/12/2023, debido a problemas técnicos y a circunstancias excepcionales para el día 30 de diciembre de 2023 a las 9 hs.-

ARTICULO 2°.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 30 de diciembre de 2023 a las 9hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, y en caso de no poder solucionarse el problema técnico, la misma se llevará a cabo a la misma hora, en el auditorio Municipal, sito en calle Linier 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº128/2023-24: P.D. DESIGNA Representantes del Concejo para conformar Comisión establecida en art. 16 de la Ord. 7032.-

Pto. Nº129/2023-24: P.O. APROBAR Convenios Complementario y Anexo I.

Pto. Nº130/2023-24: P.O .SUSTITUIR el Art. 62 del Título II - Publicidad de la Ord. 1511.

Pto. Nº131/2023-24: P.O. MODIFICAR Artículos 8, 13, 15 y 19 de la Ord. 7000.-

Pto. Nº132/2023-24: P.O. RATIFICAR el Convenio de Cooperación suscripto con el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.-

Pto. Nº133/2023-24: P.O. AUTORIZAR al Banco Macro S.A. a instalar un cajero móvil denominado Macromovil.

Pto. Nº134/2023-24: P.D. INFORME, a este cuerpo respecto a los audios que circulan por diferentes medios y redes si corresponde al concejal.-

Pto. Nº135/2023-24 P.D. INFORME ratifique o rectifique a este cuerpo los hechos mencionados en el proyecto.

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº077/2023-24: DEM P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2024.-

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº118/2023-24: DEM P.O. APROBAR la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº119/2023-24: DEM P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro de Villa Carlos Paz incremento de tarifas.-

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº120/2023-24: DEM P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 1º de enero de 2024 del Servicio de Agua Potable de la Coop. San Roque.

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº121/2023-24:DEM P.O. ESTABLECER a partir del 1º de enero de 2.024 la tarifa del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº122/2023-24: DEM P.O. AUTORIZAR a las Empresas de Autos al instante o Remises el incremento de tarifas a partir del 1º de enero de 2.024.-

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº123/2023-24: DEM P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.024.-

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº124/2023-24 DEM P.O. APROBAR modelo de contrato a suscribir entre el Municipio de Villa Carlos Paz y Coop. Volver al Trabajo.

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 29 de diciembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº053/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº128/2023-24: CPU P.D. DESIGNA Representantes del Concejo para conformar Comisión establecida en art. 16 de la Ord. 7032.-

Pto. Nº129/2023-24: DEM P.O. APROBAR los Convenios Complementarios dispuestos en el Anexo I.

Pto. Nº130-2023-24: DEM P.O .SUSTITUIR el Art. 62 del Títilo II - Publicidad de la Ord. 1511.

Pto. Nº131/2023-24: DEM P.O. MODIFICAR Artículos 8, 13, 15 y 19 de la Ord. 7000.-

Pto. Nº132/2023-24: DEM P.O. RATIFICAR el Convenio de Cooperación suscripto con el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.-

Pto. Nº133-2023-24: DEM P.O. AUTORIZAR al Banco Macro S.A. a instalar un cajero móvil denominado Macromovil.

Pto. Nº 134/2023-24: CPU P.D. IFORME a este cuerpo respecto a los audios que circulan por diferentes medios y redes corresponden al concejal Daniel Ribetti.-

Pto. Nº135/2023-24: CPU P.D. INFORME, ratifique o rectifique a este cuerpo los hechos mencionados en el proyecto.-

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº077/2023-24: DEM P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2024.-

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº118/2023-24: DEM P.O. APROBAR la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº119/2023-24: DEM P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro de Villa Carlos Paz incremento de tarifas.-

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº120/2023-24: DEM P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 1º de enero de 2024 del Servicio de Agua Potable de la Coop. San Roque.

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº121/2023-24:DEM P.O. ESTABLECER a partir del 1º de enero de 2.024 la tarifa del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº122/2023-24: DEM P.O. AUTORIZAR a las Empresas de Autos al instante o Remises el incremento de tarifas a partir del 1º de enero de 2.024.-

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº123/2023-24: DEM P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.024.-

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

Pto. Nº124/2023-24 DEM P.O. APROBAR modelo de contrato a suscribir entre el Municipio de Villa Carlos Paz y Coop. Volver al Trabajo.

APROBAR CON MODIFICACIONES EN SEGUNDA LECTURA.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 29 de diciembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº052/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº125/2023-24: P.D. RATIFIQUE o rectifique Declaración Jurada del concejal Juan Claudio Bochetti. JPCP

Pto. Nº126/2023-24: P.O. CREAR el registro de Guardianes voluntarios del Lago. JPCP

Pto. Nº127-2023-24: P.DE. DECLARA Beneplácito a la inauguración de la Cruz de Piedra denominada JACHKARS. CPU

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº102/2023-24: P.O. APROBAR Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y AUTOMOTORES MAIPU S.A.-

APROBAR SIN MODIFICACIONES EN LECTURA SIMPLE.

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 015/2023-24

Guía de ingreso al 19/12/2023.

01- El tribuno de Cuentas Gustavo Molina comunica disidencia Nº18.-

02- El Sr. Diego Truccone hace referencia al expediente 139214/2015.-

03- Presidencia remite nota de Centros vecinales.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 21 de diciembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº 051/2023-24

VISTO: El requerimiento de convocatoria a Sesión Especial realizado por miembros del Concejo de Representantes para el tratamiento de diversos Proyectos de Ordenanza; y

CONSIDERANDO:

Que la petición efectuada cumple con los requisitos establecidos en el artículo Nº10 del Reglamento Interno de este Concejo, Decreto Nº007/2016.-

Que para este caso en particular el mencionado artículo -segundo párrafo- la citación a la Sesión deberá ser con veinticuatro horas de anticipación.-

Que por lo expuesto y en conformidad a la norma mencionada en el Considerando del presente, procede dictar el acto administrativo que disponga sobre el particular.-

Por ello:

La Presidenta del

CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo Nº 10 del Reglamento Interno (Decreto Nº 007/2016), para el día 22 de diciembre de 2023 a las 12 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº073/2023-24: P.O. Aprueba la documentación para el Llamado a Licitación Pública de Proyectos, de 78 Refugios de pasajeros y 50 Pantallas Publicitarias.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 21 de diciembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº 049/2023-24

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 26 de diciembre de 2023 a las 15hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº077/2023-24: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2.024.-

Pto. Nº118/2023-24: P.O. APROBAR la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).-

Pto. Nº119/2023-24: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro de Villa Carlos Paz incremento de tarifas.-

Pto. Nº120/2023-24: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 1º de enero de 2.024 del Servicio de Agua Potable de la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos san Roque Villa del Lago.-

Pto. Nº121/2023-24 : P.O. ESTABLECER a partir del 1º de enero de 2.024 la tarifa del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales.-

Pto. Nº122/2023-24: P.O. AUTORIZAR a las Empresas de Servicio Público de Transporte individual denominados Autos al instante o Remises el incremento de tarifas a partir del 1º de enero de 2.024.-

Pto. Nº123/2023-24: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.024.-

Pto. Nº124/2023-24: P.O. APROBAR modelo de contrato a suscribir entre el Municipio de Villa Carlos Paz y Coop. Volver al Trabajo.-

ARTÍCULO 2º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día martes 26 de diciembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 18 de diciembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº040/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 14 de diciembre de 2023 a las 18 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº114/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe estado de situación de calle Francia. JPCP. A Com. Seg.

Pto. Nº115/2023-24: P.C. COMUNICA al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba sobre la paralización de las obras en el IPEM Nº 190 “Pedro Carande Carro”. JPCP. A Com. Gral.

Pto. Nº116/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM acciones sobre pirotecnia el 1º de enero a la 01:00 hs.JPCP. A Com. Ira

Pto. Nº117/2023-24: P.O. APROBAR el modelo de Convenio a Suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y CO.TR.ECO. S.A. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº118/2023-24: P.O. APROBAR la tarifa para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº119/2023-24: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro de Villa Carlos Paz incremento de tarifas. DEM. Aprobado por mayoría 11 votos (C. Quaranta)

Pto. Nº120/2023-24: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 1º de enero de 2024 del Servicio de Agua Potable de la Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios Públicos san Roque Villa del Lago. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº121/2023-24 : P.O. ESTABLECER a partir del 1º de enero de 2.024 la tarifa del Servicio de Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº122/2023-24: P.O. AUTORIZAR a las Empresas de Servicio Público de Transporte individual denominados Autos al instante o Remises el incremento de tarifas a partir del 1º de enero de 2.024. DEM. Aprobado por mayoría 11 votos (C. Quaranta)

Pto. Nº123/2023-24: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.024. DEM Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

Pto. Nº124/2023-24: P.O. APROBAR modelo de contrato a suscribir entre el Municipio de Villa Carlos Paz y Coop. Volver al Trabajo. DEM. Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº. Nº077/2023-24: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2024. PRIMERA LECTURA SIN MODIFICACIONES- Aprobado por mayoría 7 votos (CPU)

ACTAS DE DESGRABACIÓN: Aprobadas

Acta Nº016-2023-2024 S.E. 19.10.23

Acta Nº017-2023-2024 S.O. 26.10.23

Acta Nº018-2023-2024 S.O. 02.11.23

Acta Nº019-2023-2024 S.O. 09.11.23

Acta Nº020-2023-2024 S.O. 16.11.23

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 014/2023-24

Guía de ingreso al 12/12/2023.

1- La Sra Melina Lezcano ingresa nota del Colegio Medico de Veterinarios de la Provincia de Córdoba.-

2- Remite Presidencia nota de la Comisión Directiva del Centro Vecinal Costa Azul Sur.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 14 de diciembre de 2023.

RESOLUCIÓN Nº 039/2023-24

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 19 de diciembre de 2023 a las 14hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº073/2023-24: P.O. Aprueba la documentación para el Llamado a Licitación Pública de Proyectos, de 78 Refugios de pasajeros y 50 Pantallas Publicitarias.-,

ARTÍCULO 2º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día martes 19 de diciembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 12 de diciembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº037/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 07 de diciembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº106/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM informe sobre gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación. CPI COM DUA

Pto. Nº107/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM el cumplimiento de la Ordenanza Nº 5.047. CPI COM DSSE

Pto. Nº108/2023-24: P.R. SOLICITAR Informe al Defensor del Pueblo. JPCP. COM DUA

Pto. Nº109/2023-24: P.R. CONVOCAR a la Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental. JPCP COM DUA

Pto. Nº110/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM Informe sobre Cuerpo de Guardavidas. JPCP COM SE C

Pto. Nº111/2023-24: P.O. APROBAR la Adenda al Convenio General de Adhesión al Plan LoTengo. DEM APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº112-2023-24 : P.O. PRORROGAR la antiguedad de los vehículos afectados al servicio de Taxis Temporarios. DEM APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº113-2023-24 : P.O MODIFICAR- Agregar el artículo 63º Bis de la Ordenanza 6009. DEM. APROBADO POR UNANIMIDAD

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº073/2023-24: P.O. Aprueba la documentación para el Llamado a Licitación Pública de Proyectos, de 78 Refugios de pasajeros y 50 Pantallas Publicitarias. APROBADO POR UNANIMIDAD

APROBAR CON MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 013/2023-24

Guía de ingreso al 06/12/2023.

01- CPUA presenta nota para consideración del Dictamen Nº10/2020.-

02- Remite Presidencia nota presentada por el coordinador de Centros Vecinales y Participación Ciudadana.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 07 de diciembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº036/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº100/2023-24: P.O. OTORGAR subsidio extraordinario a la Asociación Civil Scouts de Villa Carlos Paz. CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº101/2023-24: P.R . SOLICITAR al DEM Informe sobre transito vehicular. JPCP. COM SE C

Pto. Nº102/2023-24: P.O. APROBAR Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y AUTOMOTORES MAIPU S.A. DEM. COM IRAI

Pto. Nº103/2023-24: P.O. APROBAR Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y Asociación Tecnologica Córdoba (ATECOR). DEM. APROBADO (11 VOTOS- C. FELPETO: AUSENTE)

Pto. Nº104/2023-24: P.DE. Declara de Interes Legislativo la XI Jornada de Abordajes preventivos Asistenciales del Consumo Problematico de Drogas. CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº105/2023-24: P.O. CRÉASE el Parlamento de las Niñas y Niños. CPI.COM DSSE

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 30 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº035/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 23 de noviembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº098/2023-24: P.R. Solicitar al DEM informe sobre equipamiento urbano. JPCP. A COM DUA

Pto. Nº099/2023-24: P.D. Designa al concejal Juan Claudio Bocchetti a conformar el Tribunal evaluador del Fondo Editorial. CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº266/2022-23: P.O. Declara “De Interés Turístico y Sujeto a Concertación” el Convenio de Avenimiento Extrajudicial a ser suscripto con SUPE (Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado).-

. APROBAR CON MODIFICACIONES. APROBADO (7 VOTOS- CPU)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 012/2023-24

Guía de ingreso al 22/11/2023.

01- Dirección de Cultura solicita se designe jurado para el Fondo Editorial en representación del Concejo, según Ordenanza 3181.-

02- Representantes de Centros Vecinales presentan nota solicitando mejora y jerarquización en los refugios de pasajeros .-

03- Remite Presidencia nota presentada por la Sra. Sofía Ballesteros.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 23 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº034/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a SESIÓN ESPECIAL, para el día 19 de diciembre de 2023 a las 10:00hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

• PRESENTACIÓN ANUAL, MEMORIA DE LO ACTUADO E INFORME DE GESTIÓN DEL SR. DEFENSOR DEL PUEBLO, VICTOR CURVINO, AL CONCEJO DE REPRESENTANTES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PTO. 6 DEL ARTÍCULO Nº 179 DE LA C.O.M.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 21 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº032/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 16 de noviembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº093/2023-24: P.R. REFRENDAR Decreto Municipal Nº 778-DE-2023. CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

Pto. Nº094/2023-24: RETIRADO POR AUTOR

Pto. Nº095/2023-24:P.O. Subsidio. ASIGNAR a la Asociación del Instituto de Enseñanza Especializada de Villa Carlos Paz. JPCP. A COM EYF

Pto. Nº096/2023-24: P.O. CREAR un Plan de Riesgo por crisis hidríca. JPCP. A COM DUA Y COM SE. C

Pto. Nº097/2023-24:P.O. PRORROGAR plazo establecio en artículo 11º de la ordenanza Nº5043. CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº071/2023-24: P.DE Declara el Reconocimiento a los estudiantes que representaron a la ciudad de Villa Carlos Paz en las Olimpiadas Internacionales de matemáticas e Informática.

APROBAR SIN MODIFICACIONES. APROBADO POR UNANIMIDAD (12 VOTOS)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 011/2023-24

Guía de ingreso al 14/11/2023.

01- Remite Presidencia nota recibida de la Sra Silvina Cayo de IPAD.-

02- Remite presidencia nota recibida por el Defensor del Pueblo Victor Curvino.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 16 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº031/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 09 de noviembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº082/2023-24: P.R. SOLICITAR al DEM remita informe referido a obra de adoquinado. JPCP. A COM DUA

Pto. Nº083/2023-24: P.D. MODIFICAR el Artículo 62 del Decreto Nº007/2016, Reglamento Interno del Concejo de Representantes. CPI. A COM IRAI

Pto. Nº084/2023-24: P.R. CONVOCAR al titular de R.R.H.H a concurrir al recinto del Concejo. JPCP. A COM GRAL

Pto. Nº085/2023-24:. P.O.Subsidios: MODIFICA Ord. Nº5794, incrementa montos destinado a protectoras de animales I.P.A.D. y F.U.P.A. DEM. APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº086/2023-24: P.O. Subsidios: MODIFICA Ord. Nº4533 y Nº4620 incrementa montos destinados a CENMA 217 y biblioteca Jose H Porto. DEM. APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº087/2023-24: P.O. Subsidios: MODIFICA Ord. Nº4859, incrementa monto destinado al Refugio Nocturno Cura Brochero. DEM. APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº088/2023-24: P.O. APROBAR los Modelos de convenio Marco de Colaboración Mutua entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y UNIVERSIDAD DE CONGRESO. DEM APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº089/2023-24: P.O. APROBAR Modelo de Convenio entre la Municipalidad de Villa de Villa Carlos Paz y Ministerio de Transporte de la Nación. DEM APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº090/2023-24: P.O. APROBAR los Convenios Complementarios entre el DEM y la firma Logcor S.A.S. DEM APROBADO (7 VOTOS -CPU)

Pto. Nº091/2023-24: P.O. APROBAR los Convenios Complementarios entre el DEM y firma PRETENSADOS CÓRDOBA S.R.L.. DEM APROBADO (7 VOTOS -CPU)

Pto. Nº092-2023-24: P.O. APROBAR modelo de Convenio Complementario entre el DEM y la firma GRUPO ARCÓN S.A.S. DEM. APROBADO (7 VOTOS -CPU)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº068/2023-24: P.DE. Declara el Reconocimiento al cumplirse 20º aniversario al taller independiente “Gestos y Muecas”. APROBADO POR UNANIMIDAD . APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 010/2023-24

01- La Sra. Adriana Castro presenta nota, para acompañar la que ingreso en acta 09-2023 Circulo de Veterinarios.

02- El Sr. Intendente envía el Decreto Nº 778/DE/2023.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 09 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº029/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 02 de noviembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº077/2023-24: P.O. Presupuesto General de Recursos y Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2024. DEM. A COM EYF

Pto. Nº078/2023-24: P.R. Instar al DEM Apertura calles Venecia y Sofocles. JPCP. A COM DUA

Pto. Nº079/2023-24: P.O. Modificar los artículos 106, 250 y 227 de la Ordenanza 1408. CPI. ACOM IRAI

Pto. Nº080/2023-24: P.O. Dispónese la adhesión del Municipio de Villa Carlos Paz a la Disposición Nº 480-20 Regulación de Vehículos (VMP). CPI. A COM IRAI SE C

Pto. Nº081/2023-24: P.O. Créase Plan estrátegico para la colocación de hidrantes y o tomas de agua contra incendios.CPI. A COM DUA Y COM SE C

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 009/2023-24

Guia de Ingreso al 2/11/2023

1- El Círculo de Veterinarios de Villa Carlos Paz presenta nota con relación a la Ordenanza 5926.

2- Vecinos de Playa de Oro presentan nota solicitando obras varias.

3- Remite Presidencia nota recibida de Félix Agustin Daham Meade.-

4- Remite Presidencia el Informe ingresado por la Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Lic. Carla Livelli.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 02 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº028/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 26 de Octubre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº062/2023-24: P.DE. Declara de Interés Legislativo la 20º Edición del Congreso “Fuego y Revolución”. CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº063/2023-24: P.R. Solicitar al DEM remita informe referido a la obra Cisterna para agua potable del Barrio el Fantasio. JPCP. A COM DUA

Pto. Nº064/2023-24: P.O. Designar con el nombre de Dr. Jorge Herrou a la Sala de atención Pediátrica del Hospital Dr. Gumersindo Sayago. JPCP. A COM IRAI

Pto. Nº065/2023-24: P.O. Crear Estacionamiento Seguro y Estacion de Recarga de Bicicletas Eléctricas. JPCP A COM SE C

Pto. Nº066/2023-24: P.O. Crear el circuito turístico religioso “Madre María del Tránsito Cabanillas”. JPCP A COM TCD

Pto. Nº067/2023-24: P.O. Crear el Registro Obras Privadas Colectivas. JPCP A COM DUA

Pto. Nº068/2023-24: P.DE Declara el Reconocimiento al cumplirse 20º aniversario al taller independiente “Gestos y Muecas”. CPU A COM TCD

Pto. Nº069/2023-24: P.DE Declara Beneplácito por la Conmemoración del 40º aniversario de una nueva etapa Democrática en la República Argentina. CPI. APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº070/2023-24: P.D. Designa representantes de Instituciones Intermedias para integrar la Comisión Plenaria Honoraria y Unidad Técnica, período 2023-24.- CPU. APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº071/2023-24: P.DE. Declara el Reconocimiento a los estudiantes que representaron a la ciudad de Villa Carlos Paz en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas e Informática. CPU. A COM DSSE

Pto. Nº072/2023-24: P.O. Aprobar el Modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y CO.TRE.CO S.A. DEM. APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº073/2023-24: P.O. Aprueba la documentación para el LLamado a Licitacion Pública de Proyectos, de 78 Refugios de pasajeros y 50 Pantallas Publicitarias.DEM A COM DUA

Pto. Nº074/2023-24: P.O. Definir vehículo eléctrico de Movilidad Individual (VEMI) y Regular la Circulación de los mismos. DEM A COM IRAI

Pto. Nº075/2023-24 P.O. APROBAR la SUSTITUCIÓN del lote al Beneficiario Sr. GRILLO Marcelo. DEM APROBADO POR MAYORIA (11 VOTOS – CPU – JPCP)

Pto. Nº076/2023-24 P.O. APROBAR la SUSTITUCIÓN del lote a la Beneficiaria Sra. RUARTE Alicia. DEM APROBADO POR MAYORIA (11 VOTOS – CPU – JPCP)

DESPACHOS DE COMISIÓN:

Pto. Nº034/2023-24: P.O. Modifica el art Nº 15 de la Ordenanza Nº 1.066.-

APROBAR CON MODIFICACIONES.- APROBADO POR MAYORÍA(7 VOTOS – CPU)

Pto. Nº051/2023-24: P.DE. Reconocimiento en el 60º aniversario del Instituto de Enseñanza Superior Alfonsina Storni. APROBADO POR UNANIMIDAD

APROBAR SIN MODIFICACIONES.-

Pto. Nº059/2023-24: P.O. Aprobar los Modelos de Convenio a suscribir con el Ministerio de Justicia y derechos Humanos de la Nación. APROBADO POR UNANIMIDAD

· APROBAR CON MODIFICACIONES.-

ACTAS DE DESGRABACION

- Acta Nº011-2023-2024 S.O. 22.09.23

- Acta Nº012-2023-2024 S.O. 28.09.23

- Acta Nº013-2023-2024 S.O. 05.10.23

- Acta Nº014-2023-2024 S.O.C 12.10.23

- Acta Nº015-2023-2024 S.E. 12.10.23

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 008/2023-24

Guia de Ingreso al 26/10/2023

01- El CPUA remite las designaciones presentadas por las Instituciones que la conforman (periodo 2023-24).-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 26 de Octubre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº026/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 19 de Octubre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº051/2023-24: P.DE. Reconocimiento en el 60º aniversario del Instituto de Enseñanza Superior Alfonsina Storni. CPU COM DSSE

Pto. Nº052/2023-24: P.O. Restituir fondos por medio del Artículo Nº236 de la Ordenanza 1408. JPCP COM EYF

Pto. Nº053/2023-24: P.R. Solicitar al DEM la declaracion del nivel de Alerta Roja prevista en el Art. Nº2 de la Ordenanza 6744. JPCP COM DUA

Pto. Nº054/2023-24: RETIRADO POR AUTOR

Pto. Nº055/2023-24: P.DE. Declara desagrado por el trato de los titulares del DEM y Concejo de Representantes. JPCP COM GRAL

Pto. Nº056/2023-24: P.R.Convocar a la Secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental del Municipio, al recinto de sesiones. CPI COM DUA

Pto. Nº057/2023-24: P.R. Convocar al Subsecretario de Agua y Saneamiento al recinto de Sesiones. CPI COM DUA

Pto. Nº058/2023-24: RETIRADO POR AUTOR

Pto. Nº059/2023-24: P.O. Aprobar los Modelos de Convenio de Complementación de Servicios a suscribir con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. DEM COM IRAI

Pto. Nº060/2023-24: P.O. Aprobar el Convenio a suscribir entre el DEM y la Firma adjudicataria para la obra Unidad de Gestión y Bienestar Municipal (UGeBIM) Oeste. DEM. APROBADO (7 VOTOS – CPU)

Pto. Nº061/2023-24: P.DE. Declara Apoyo y Beneplácito al Mes del cáncer de mama, Carlos Paz Rosa. CPU-JPCP APROBADO POR UNANIMIDAD

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 007/2023-24

Guia de Ingreso al 18/10/2023

01- El Presidente del Tribunal de Cuentas, Lic. Daniel Gomez Gesteira, envía el Proyecto de Presupuesto 2024.

02- El CPUA presenta el Dictamen Nº11, convenio con SUPE, (Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado).

03- Remite Presidencia nota recibida de la Sra. Alicia Barrigo, Presidenta del Refugio Nocturno y Hogar de Tránsito Cura Brochero.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 19 de Octubre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº 025/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Sres. Concejales a SESIÓN ESPECIAL según lo establecido en el artículo N.º 10 del Reglamento Interno (Decreto N.º 007/2016), para el día 12 de octubre de 2023 a las 19 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes de esta ciudad, sita en la Planta alta de la Terminal de Ómnibus, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº049/2023-24: P.O. Créase el Plan de Riesgo de Incendios. JPCP

Pto. Nº050/2023-24: P.O. Crear el Registro de Piscinas solidarias, autorizadas por el Municipio de Villa Carlos Paz. JPCP

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

VILLA CARLOS PAZ, 12 de octubre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº024/2023-24

La Presidente del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria Conmemorativa para el día 12 de octubre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Conmemoración del “Día de la Diversidad Cultural Americana”.

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER, la presente Sesión Ordinaria Conmemorativa conforme lo dispuesto por Decreto Nº026/2017 de este Concejo.

ARTÍCULO 3º.- TRANSMITIR el mensaje de la Mgter. Lic Carolina Oribe a cargo de la ponencia “Desafíos y Agendas Actuales de las Mujeres Originarias, una mirada de las Interseccionalidades para la Reflexión” y representaciones artísticas y educativas del Municipio de Villa Carlos Paz.

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.

Villa Carlos Paz, 12 de octubre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº023/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 05 de Septiembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº044/2023-24: P.R. Solicitar al DEM remita informe y expedientes de la empresa Tapia Multimedia S.A. JPCP A COM EYF

Pto. Nº045/2023-24: P.R. Solicitar al DEM remita informe de Oficialia Mayor. JPCP A COM GRAL

Pto. Nº046/2023-24: P.R. Convocar a la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental a este Concejo de Representantes. JPCP A COM DUA

Pto. Nº047/2023-24: P.R. Solicitar al DEM dar finalización a la obra de calle Los Sauces. JPCP A COM DUA

Pto. Nº048/2023-24: P.O. Disponer la creación de un Circuito Municipal de Prácticas de Conducción. CPI COM SEC

ACTAS DE DESGRABACION: APROBADAS

- Acta Nº003-2023-2024 S.O. 14.08.23

- Acta Nº004-2023-2024 S.E. 16.08.23

- Acta Nº005-2023-2024 S.O. 17.08.23

- Acta Nº006-2023-2024 S.O. 24.08.23

- Acta Nº007-2023-2024 S.O. 31.08.23

- Acta Nº008-2023-2024 S.O. 07.09.23

- Acta Nº009-2023-2024 S.O. 14.09.23

- Acta Nº010-2023-2024 A.P. 19.09.23

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 05 de Octubre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº021/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 28 de Septiembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº041/2023-24: P.O. Establecer marco regulatorio a instituciones de bien público para obtener permisos para la instalación de puestos de venta. JPCP . COM IRAI

Pto. Nº042-2023-24: P.R. Solicitar al DEM remita a este cuerpo Dictamen del Asesor Letrado del Municipio. CPI.COM GRAL

Pto. Nº043-2023-24: P.R. Solicitar al DEM la reparación carpeta asfáltica en Roque Saenz Peña y Paraná. CPI. COM DUA

ACTAS DE DESGRABACION: A COM GRAL

Acta Nº003-2023-2024 S.O. 14.08.23

Acta Nº004-2023-2024 S.E. 16.08.23

Acta Nº005-2023-2024 S.O. 17.08.23

Acta Nº006-2023-2024 S.O. 24.08.23

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 28 de Septiembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº020/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 22 de Septiembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº038/2023-24: P.O. Incorporar al Programa de Obras 2023 – Plan de Conectividad Estrategica. JPCP - A COM. DUA

Pto. Nº039/2023-24: P.R. Solicitar al DEM la finalización de bicisenda en el barrio Solares de las Ensenadas. CPI - A COM. DUA

Pto. Nº040/2023-24: P.O. Facultar al DEM a otorgar exención a Instituciones y plazo de presentación de la solicitud. DEM – APROBADO POR MAYORÍA 11 VOTOS (C. REVELLO: AUSENTE)

DESPACHO DE COMISIÓN:

Pto. Nº029/2023-24: P.O. Modificar la Ordenanza Tarifaria Anual 6.917. inciso 8 del Art.62º, Titulo XII.-

APROBAR EN SEGUNDA LECTURA CON MODIFICACIONES. APROBADO POR MAYORÍA (7 VOTOS – CPU)

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 006/2023-24

Guia de Ingreso al 20/09/2023

01- El Sr Diandra ingresa nota solicitando obra de adoquinado en el pasaje Australia.

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 018/2023-24

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 19 de septiembre de 2023 a las 16hs., a realizarse en el Salón Auditórium Municipal, sita en calle Liniers 50, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº029/2023-24: P.O. Modificar la Ordenanza Tarifaria Anual 6.917, inciso 8 del Art. 62º, Titulo XII.-

ARTÍCULO 2º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00hs. del día martes 19 de septiembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

Página web: www.concejovcp.gov.ar;

Correo electrónico: [email protected];

Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 14 de septiembre de 2023.-

RESOLUCIÓN Nº015/2023-24

La Presidenta del CONCEJO DE REPRESENTANTESDEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores Concejales a Sesión Ordinaria para el día 7 de Septiembre de 2023 a las 18hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº021/2023-24: P.R. Solicitar al DEM informe puntos referidos a normativa que regula publicidad de los partidos politicos. JPCP A COM IRAI

Pto. Nº022/2023-24: P.O. Modificar los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ordenanza Nº4946. CPI A COM SC

Pto. Nº023/2023-24: P.R. Solicitar al DEM informe sobre diversos puntos referidos a la aplicación de la Ordenanza 4946. CPI A COM SC

Pto. Nº024/2023-24: P.R. Solicitar informe al Defensor del Pueblo. JPCP A COM GRAL

Pto. Nº025/2023-24: P.O. Solicitar al DEM desvinculación de funcionario Municipal. JPCP A COM GRAL

Pto. Nº026/2023-24: P.O. Crease Programa Municipal de Recoleccion diferenciada de Residuos ECO-PUNTOS. JPCP A COM DUA

Pto. Nº027/2023-24: P.R. Solicitar al DEM información referida a la entrega de módulos alimentarios. JPCP A COM DSSE

Pto. Nº028-2023-24: P.O. Otorgar factibilidad de Servicios de infraestructura en el Loteo Terrenos para tu Vivienda I- Lo tengo DEM APROBADO POR UNANIMIDAD

Pto. Nº029-2023-24: P.O. Modificar la Ordenanza Tarifaria Anual 6.917, inciso 8 del Art.62º, Titulo XII. DEM – 1º LECTURA APROBADO (7 VOTOS CPU)

Pto. Nº030-2023-24: P.R. Solicitar a la Legislatura de Córdoba informe situación laboral actual de la Agente Pía Felpeto. CPU APROBADO POR UNANIMIDAD

ACTA DE CORRESPONDENCIA Nº 004/2023-2024

Guia de Ingreso al 05/09/2023

01- Fundacion Luz, la Sra Adriana Condori invita a la celebración del Dia del Sindrome de Guillian Barre .-

02- Felix Agustin Dahan Meade ingresa nota a Secretaria legislativa.-

03- Maria Angela Mancuello ingresa nota a Secretaria Legislativa.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese.-

Villa Carlos Paz, 07 de Septiembre de 2023.-