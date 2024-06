Pablo Alarcón envió un mensaje desde la clínica para sus seguidores

Buenos Aires. Desde hace dos semanas la salud de Pablo Alarcón genera preocupación. Acompañado por sus hijas y por Claribel Medina, su exesposa, el actor se encuentra internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad y desde allí envió un video para llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

El artista, desde la cama de la clínica y de gorra, saludó a sus seguidores. “Amigos de Instagram, ténganme un poquito de paciencia, si tienen ganas o sino cambien porque no puedo escribir”, comentó, de buen humor, quien permanece en la clínica por una neumonía bilateral.

“Estoy internado hace 15 días acá en el IMAC que me atienden maravillosamente bien. Voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes, por muchas razones”, aseguró, en la red social donde es muy activo. “Espero escucharlos, verlos y contestarles uno por uno o por docena. Creo que por docena sale menos”, bromeó, mientras agradecía las muestras de cariño que recibe por estos días.

“Bendiciones para todos y buena salud para todos. ¡Fuerza!”, concluyó, mientras entre los comentarios en el posteo de la red social se encontraba uno de Georgina Barbarossa. “¡Hola, Pablo! Soy Georgina. ¿Qué tenés? ¿En qué te puedo ayudar?”, escribió la animadora, ajena al estado del actor.

Hace dos semanas Pablo Alarcón tuvo que ser asistido por el SAME y fue llevado al Hospital Tornú por una complicación respiratoria. “Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía”, le dijo a Teleshow él mismo. “Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa”, aseguró.