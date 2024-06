Carlos Paz: tiene 17 años, ya sacó su primer libro y está escribiendo otro

Facundo Arrambide tiene 17 años de edad, cursa sus estudios en el Instituto Dante Alighieri de la ciudad de Carlos Paz y es un apasionado de las letras. Ya publicó su primer libro, titulado «La Guerra de Dragones», y actualmente se encuentra trabajando en un material sobre la historia argentina.

Su idea de escribir un libro nació en diciembre del 2019, cuando comenzó a juntar los cuadernos donde había desarrollado varios personajes inspirados en la saga El Señor de los Anillos. A eso, le incorporó algunos datos históricos sobre la primera y segunda Guerra Mundial y fue reescribiendo la historia.

Poco a poco, Facundo se introdujo en un mundo de fantasías y aprovechó la pandemia para darle forma su libro.

En diálogo con EL DIARIO, Facundo expresó: «A los 5 y 6 años ya empezaba a dibujar y a escribir cuadernitos que todavía tengo guardados en mi casa. Le debo mucho a mis padres que siempre me motivaron. Quería escribir un libro original, porque yo venía escribiendo muchos cuadernos con personajes existentes. Me propuse crear una historia original y en 2020, con la pandemia, me puse a escribir este libro en base a la inspiración de las películas y libros de Tolkien. También me sirvieron mucho las ilustraciones de un artista argentino que se llama Ciruelo. Otro gran aditamento fueron los libros bélicos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que me permitió combinar la guerra y la fantasía. Se va desarrollando una historia sobre una guerra entre humanos y dragones, hay dragones buenos, hay dragones malos, y un montón de conflictos que se abordan desde la perspectiva de un personaje que es el protagonista del libro».

«Llevé mi material a algunas editoriales pero me lo rechazaron y eso me sirvió para mejorar la trama, con la ayuda de mis profes, mis padres y mis amigos. Sabía que podía hacer algo grande, quería crear una buena historia de fantasía. Para mí, las historias sirven para dar un mensaje, las historias pueden cambiar a la gente y mejorar el mundo. A los más chicos, les recomiendo encarecidamente que lean porque en los libros hay historias muy buenas. Tenemos que usar las redes, pero hay veces que quizás estaría buen desconectarse y buscar otras cosas»; añadió.

Facundo se encuentra trabajando sobre un nuevo material inspirado en la historia argentina. «Estoy escribiendo ahora un libro de historia argentina, es un libro que está hecho para ser leído en los colegios, para que se fomente la educación y se sepa la historia de nuestros héroes. Muchos chicos no conocen el trasfondo de los personajes, sus vidas y no saben por qué son ilustres y por qué fueron tan destacados en el servicio a la patria. Hice uso de mucha documentación, ya lo terminé, y ahora estamos en proceso de diseño de portada y estamos por publicarlo»; completó el joven autor.