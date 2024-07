La UBA declaró la “emergencia salarial” de profesores y no docentes

Buenos Aires. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró ayer la “emergencia en materia salarial”. Las autoridades y los gremios universitarios denuncian una pérdida del 40% del poder adquisitivo de los salarios durante el primer semestre de este año.

En una resolución, el Consejo Superior manifestó su “preocupación” por la jerarquización de la actividad docente, que incluye “la justa retribución por la tarea realizada”, y respaldó el reclamo salarial de los trabajadores docentes y no docentes.

El órgano de gobierno de la UBA (integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y cinco representantes de los profesores, graduados y estudiantes) dispuso “declarar la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.

El pasado 4 de julio un comunicado conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a reclamar la “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”.

El reclamo por la recomposición salarial del sector fue una de las consignas centrales de la masiva Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 23 de abril. El viernes pasado, la diputada nacional Danya Tavela (UCR) presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la “emergencia presupuestaria” de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario y para recomponer los salarios por la inflación acumulada desde el 1° de enero de 2024.

En tanto, desde Conadu adelantaron que consideran no arrancar el segundo cuatrimestre a menos que se llegue a un acuerdo salarial con los docentes y que planean convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.

El Gobierno nacional ofreció al Frente Sindical un 4% de actualización para junio, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo, el 8% en abril y el 9% en mayo. La paritaria se viene reuniendo todos los meses, pero sin acuerdo.

“Tenemos el salario más bajo de toda la docencia. En diferentes cátedras se habla de compañeros que están renunciando para pasar a trabajar en otros niveles de la docencia o para dedicarse a otros aspectos de su actividad”, denunció Ileana Celotto, secretaria general de AGD (UBA) en el plenario de Conadu Histórica, realizado este miércoles.

“La crisis presupuestaria, que no podría estar resuelta mientras no se solucione la cuestión salarial, y que se ha intentado ocultar para desmovilizar la protesta universitaria, sigue alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el Gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha solo ha aumentado un 1,6%”, señaló Conadu en un comunicado.