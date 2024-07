Tiene 14 años, creó una app para detectar incendios y será presentada en California

Villa Carlos Paz. Chiara Catalini, de 14 años de edad, estudiante del colegio Costa Azul College de Villa Carlos Paz, es sin duda un verdadero orgullo para la ciudad, creó una aplicación para la detección de incendios forestales y ahora viajará a California para la final de un concurso internacional donde deberá presentar su proyecto y defenderlo a nivel mundial.

La carlospacense junto a otras dos cordobesas, Sofía Leal, de Córdoba capital y Greta Blanco, de Río Ceballos, son las creadoras de la aplicación y componen el equipo de FlameHearts, que fue presentado en el concurso internacional Technovation Girls enfocado en problemáticas de la comunidad.

La aplicación está enfocada en la prevención de los incendios en general, pero sobre todo se centra en los forestales vividos en las Sierras de Córdoba. Cuenta con varias pantallas donde se puede ver información, un mapa que muestra los focos activos en tiempos real, ubicación actual y botones para comunicarse rápidamente con las autoridades.

Chiara brindó una entrevista a EL DIARIO y contó cómo fue el proceso junto a sus compañeros y sus deseos de seguir estudiando y profesionalizarse.

"Con las chicas nos conocimos mediante "Chicas Programadoras Club", es una organización argentina que tiene cursos online gratuitos por todo el país, y nos contactaron para participar de Technovation Girls, que es un programa internacional gratuito para niñas entre 8 y 18 años basado en tecnología. Se trabaja en equipo para resolver los problemas de una comunidad, habíamos visto varias opciones, pero después de investigar, a mayor o menor medida los incendios nos involucraban a todos. Quisimos diseñar una app que la pueda usar cualquier persona, desde un niño a un adulto mayor, es fácil de usar y se puede instalar en la mayoría de los celulares. Se puede llamar rápidamente a las autoridades que indican a cada servicio de emergencia, de acuerdo a nuestra geolocalización podemos saber si hay focos activos en tiempo real, tiene un mapa que hace zoom en la ubicación del usuario, no importa en que país esté. Lo más importante es que te muestra el riesgo de incendio existente de acuerdo la informaciones meteorológicas, humedad, temperatura y viento. Es de alcance global".

"Pasamos por rondas, primero cuartos, después semifinalistas y después finalistas, se anotaron 11 mil equipos de 69 países , Argentina es la primera vez que participa. Estamos viendo si viajamos por un tema de papeles, Tecnovation nos cubre el viaje a California y los gastos, pero mis compañeras tienen que tramitar sus visas y pedimos los turnos con carta de urgencia incluso. Allá defenderíamos nuestra idea porque los incendios forestales son un problema relevante y es de gran importancia ver cómo estamos ayudando. Ahora nos piden difundir la aplicación para tener la opinión de usuarios y una comunidad que la haya implementado y vamos a ver distintas empresas de tecnologías y distintos países. Al ser finalistas nos dan una beca en dólares para utilizar en cualquier curso y si ganamos, la beca es de mayor monto".

Planificamos y programamos desde cero la aplicación, le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo, se presentaron un montón de desafíos, y después de mucho esfuerzo nos funcionó. Actualmente no podemos hacer cambios, pero sí hacer encuestas, mostrar la aplicación. Me motivó mucho presentar esta aplicación, es como que sentimos un impulso mayor, quiero estudiar Ingeniería, me gusta mucho la electrónica, pero estoy experimentando con la programación y me está llamando la atención. Con las chicas charlamos y ellas opinan los mismo, se dieron cuenta que les encanta", finalizó Chiara.

En el enlace a continuación podrán ingresar ver la aplicación y calificarla. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5VKpUx0UR0zkEUNGV0Ekpbg6aBmLrNmkXizV6n1Y-SGrhlQ/viewform