El jurado de los Premios Carlos pidió investigar al tribuno Gustavo Molina

Los miembros del jurado de los Premios Carlos entregaron documentación a la justicia y al Concejo de Representantes de la ciudad de Carlos Paz, y solicitaron que sea investigado el desempeño del tribuno de cuentas, Gustavo Molina. Sostienen que incumplió con los deberes de funcionario público y que tiene un mal desempeño.

A raíz de la publicación en las redes que hizo el propio Molina, donde aseguraba que el jurado de los premios había generado un gasto de un millón y medio en dos cenas, se le enviaron reiteradas cartas documentos para que se rectificara de sus dichos y sostienen que no hubo respuestas.

En ese sentido, denunciaron que el funcionario «mintió» en su declaración de domicilio.

Sonia Camps, en representación del jurado de los Carlos, expresó en conferencia de prensa: «Después de hacer todo lo que correspondía, al sentirnos tan manoseados y que se faltó a la verdad, nosotros le enviamos una carta documento para que se desdiga o reconozca que mintió. Es un tribuno de cuentas de la oposición, no quiero ni nombrarlo porque duele».

«Nos damos cuenta que el domicilio que figura en padrón no es real, mandamos una carta documento al Tribunal de Cuentas para que lo recibiera allí en su lugar de trabajo, pero tampoco tuvimos ningún tipo de respuesta. Seguimos con esto porque realmente nos duele, somos 14 personas reconocidas en Carlos Paz y no merecemos este trato. Este jurado actúa ad honorem, eso es lo que más duele, y él no está diciendo la verdad sobre el tema económico»; añadió.

«Hicimos una presentación ante la justicia donde dejamos constancia de todo lo que nosotros habíamos hecho y que habíamos visto en este camino. Hemos detectado algunas irregularidades y entonces solicitamos una investigación penal preparatoria. No denunciamos, sino que le arrimamos a la Fiscalía de Turno estos papeles para que se investigue»; concluyó.