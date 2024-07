Los datos del censo causaron un revuelo en el Valle de Punilla

Los principales referentes políticos del Valle de Punilla pusieron el grito en el cielo cuando se conocieron los números finales del Censo 2022, un relevamiento que se hizo en plena pandemia y demoró más de dos años en arrojar los datos recolectados en cuanto a población, viviendas y crecimiento demográfico.

Intendentes y jefes comunales sostienen que el censo contiene graves irregularidades y que la cantidad de habitantes de cada localidad no se condice con la realidad. Entre las consideraciones más destacadas señalan que al menos un 30% de sus habitantes o no fueron censados o no fueron incluidos de manera exacta.

Hay algunos casos emblemáticos como Villa Carlos Paz, una población que se ubicó como la cuarta más importante de la Provincia de Córdoba en cantidad de habitantes. Según el censo, la ciudad cuenta con 71.274 habitantes cuando en las oficinas del Registro Civil, al 30 de junio de este 2024, figuran empadronadas 92.404 personas. Es decir, que la ciudad cuenta con cerca de 20 mil habitantes que no figuran en los datos oficiales de la Nación.

En el caso de La Falda, se informó que cuenta con una población de 16.732 habitantes (siendo que tenía 16.379 habitantes en 2010), lo que indica que apenas sumó 353 habitantes en los últimos 12 años.

Pero las anomalías siguen a lo largo del informe. La Cumbre tendría menos habitantes que Huerta Grande y Valle Hermoso cuando históricamente fue al revés. En el censo de 2010, La Cumbre contaba con 7.761 habitantes, pero el último relevamiento arrojó que ahora tiene 7.200 habitantes. Se trataría de un caso único en todo el departamento, la única ciudad que «perdió» habitantes.

Por su parte, Huerta Grande pasó de tener 5.933 habitantes en 2010 a contar con 7.884 habitantes en 2022, mientras que Valle Hermoso pasó de tener 6.252 habitantes en 2010 a 7.255 habitantes en 2022.

En lo que respecta a otras poblaciones del departamento, Casa Grande arrojó un crecimiento exponencial del 100,92% (de 701 habitantes en 2010 a 1404 en 2022); Charbonier mostró un crecimiento del 47,84% (de 533 habitantes en 2010 a 738) y San Esteban un incremento poblacional del 41,54% (de 857 en 2010 a 1213 en 2022).

La localidad de Capilla del Monte habría superado los 12 mil habitantes y Tanti y Santa María de Punilla se ubicaron entre las ciudades con más de 10 mil habitantes estables.

Que los datos del censo sean inexactos ha causado preocupación entre los gobernantes, porque afecta directamente la coparticipación que cada comuna y municipio debe recibir y afecta su normal funcionamiento, la planificación de obras y el sostenimiento de los servicios públicos. Y es que, los datos poblacionales impactan además sobre el número de bancas de concejales que debe tener un municipio, el número de chapas de taxis que debe tener en la calle, aporta al número de camas que se deben tener disponible en el hospital, sirve para planificar el número de bancos escolares y la seguridad, entre otras cosas.