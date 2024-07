El dólar blue alcanzó un nuevo récord y subió el riesgo país

El dólar blue alcanzó un nuevo récord, subió el riesgo país y cayeron un 4% los bonos argentinos. La divisa norteamericana cotiza a $1.420 en la city porteña y a $1.440 en el centro de Córdoba.

La reacción de los mercados financieros hizo subir además el riesgo país a 1.550 puntos.

Esto se debe a la falta de definiciones del gobierno nacional en la continuidad de su plan para la salida del cepo cambiario. De esta forma, la moneda norteamericana volvió a romper su máxima cotización.

En tanto, el dólar MEP sube a $1.455 y el contado con liquidación a $1.437.

Esta mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que cuando el gobierno anunció «el déficit cero para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar pegó un salto» y dijo que no se dará un paso atrás «ni siquiera para tomar impulso». «Cuando anunciamos el déficit cero, para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos no creyeron, el dólar se terminó acomodando. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan o en nuestro camino. Nada tiene que ver el planteo que algunos hacen con nuestra posición y con lo que estamos haciendo. No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Se está generando confusión en algo que no hay»; reconoció.