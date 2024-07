Carlos Paz distinguió a un emblema de la cultura, Ana Rosa Domenella

En un emotvo acto llevado a cabo en el Centro Italiano de Villa Carlos Paz, fue distinguida la escritora y catedrática Ana Rosa Domenella, quien recibió la Medalla del Centenario, la máxima distinción que entrega la ciudad, de manos del intendente Esteban Avilés.

En el evento se hicieron presentes Sebastián Boldrini, secretario de Turismo, Cultura, Deporte e Innovación, el periodista Pedro Jorge Solans, en representación de la Comisión de la Identidad Carlospacense, el director de CARTUR, Mauricio Miranda Bruni, el escritor Aldo Parfeniuk, y familiares y amigos de Ana Domenella, quien también celebró sus 80 años en la ocasión.

Ana Rosa Domenella es hija del reconocido ingeniero Alfredo Domenella, promotor de la cartera turística de nuestra ciudad, además de otras actividades fundacionales de instituciones intermedias y servicios públicos. Obtuvo la licenciatura y el profesorado en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba y el doctorado en Letras Hispánicas en El Colegio de México (1982). Fue premiada con la distinción José Revueltas de ensayo, otorgado por el INBA y el Gobierno de Durango 1982. El prestigio de Ana Rosa Domenella en el ámbito literario trascendió las fronteras y antes de partir hacia México, trabajó en la entonces Dirección de Turismo, en prensa y en los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba donde cursó sus estudios universitarios.

Ha publicado ensayos en torno a novelas contemporáneas sobre la dictadura cívico-militar de Argentina, en especial textos de Luisa Valenzuela, María Teresa Andruetto, Laura Alcoba y Eugenia Almeida.

El intendente Esteban Avilés expresó: "Ana Rosa Domenella es un referente, una embajadora cultural de la ciudad. Quiero felicitar a la Comisión de Identidad porque estamos realmente visibilizando a familias históricas, pero no solamente de Anita, también a los padres de Ana. Una familia muy comprometida, que tuvo que ver con lo fundacional, con las instituciones más importantes de la ciudad. Ana sumó en el arte, en lo cultural, y los hermanos sumaron también en ofertas gastronómicas. Queremos reconocerla a ella, pero indirectamente a toda la familia Domenella. Para nosotros es un orgullo, sus logros en México, a nivel académico, y también en lo que hace a su cuenta personal. Carlos Paz se debe construir, obviamente, con respeto, teniendo en valor la historia, el presente, para que la cultura realmente sea un contexto y un disparador, tanto en la construcción colectiva, como también en la oferta turística de la ciudad."

Por su parte Ana Rosa Domenella se mostró muy emocionada ante el reconocimiento en su ciudad natal y resaltó la importancia que existan políticas para rescatar la identidad. "Mi cercanía con Carlos Paz estuvo siempre en mi corazón, todos mis amigos mexicanos saben de Carlos Paz y me vacilan. Me alegra mucho que hay todo una intención de rescatar la identidad, la cultura. La cultura es lo que nos puede salvar de las crisis. La cultura, la poesía. La literatura sirve para todo. Me preocupa que los jóvenes lean menos ahora, porque están en lo virtual, yo soy de la era de los libros, sin duda. Amo los libros. Me da mucho gusto que vaya a ser este año una feria del libro internacional. Yo estudié periodismo y también estudié literatura al mismo tiempo. Las dos licenciaturas las hice a la par. Y antes de irme a México solo trabajé en periodismo, en los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, que están amenazados ahora, lamentablemente"; reconoció.