Tras varios meses internada, Ernestina Pais reapareció en las redes

Buenos Aires. En marzo de este año, Ernestina Pais fue internada de urgencia en el CEMIC tras sufrir una “fuerte crisis de nervios” y mostrar un estado psicomotriz complicado, lo que requirió sedación para tranquilizarla. En ese momento fue su hermana, Federica, quien agradeció la preocupación y pidió comprensión por la situación. “Cuando haya algo que comunicar, prometo que lo haré saber”. Sin embargo, nada más se supo del tema.

Pasaron los meses, y este sábado en el marco del Día del Amigo, desde las redes sociales del local gastronómico que pertenece a la conductora se difundió un video donde una persona sentada al lado de Ernestina enfoca a la conductora. “Ligué tour con Ernestina, qué más puedo pedir”, se escucha decir a la mujer quien muestra a Pais sonriendo y saludando a la cámara durante la filmación.

En esta oportunidad, la conductora subió una foto a sus historias de Instagram en donde se pudo ver las mesas el establecimiento gastronómico con un gato negro encima de una de ellas. A la foto, le agregó estas palabras con un hashtag: “Ni marido, ni patrón”, y al lado del gato escribió: “Mi mejor amigo”.

Cabe recordar que la también empresaria enfrentó en los últimos años varios problemas personales estresantes, entre los que se incluyó el impacto emocional de la desaparición de su padre. En febrero pasado, al aire de LAM (América), Ernestina contó por qué había decidio autointernarse y relató cómo fue el arduo proceso de la recuperación. “Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije: ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’, relató en el ciclo de Ángel de Brito. “Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”, había detallado.

En esa institución, la conductora había logrado encontrar paz. Hizo talleres de pintura, de manualidades, de yoga. “Estaba en una nube de pedos”, aseguró entre risas. “Mis amigos dicen que me interné para no pensar en nada. Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”, confesó sobre aquellos días de sanación.

A finales de 2023, Ernestina Pais vivió un confuso episodio en su casa junto con su hijo Benicio, de 19 años, que requirió la asistencia del servicio de emergencia médica (SAME). El equipo médico la encontró con lesiones leves, aunque las causas del incidente no fueron reveladas. La conductora negó haber sufrido violencia doméstica, aclarando que las lesiones no fueron resultado de una agresión.

En diciembre, Pais protagonizó un incidente vial en el barrio de Núñez. Tras el choque, la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, dirigida por Norberto Brotto, ordenó que se le realizara un test de alcoholemia y narcóticos, conforme al protocolo. Sin embargo, según el informe policial, la conductora se negó a someterse a ambos exámenes. Debido a su negativa, la fiscalía labró un acta y secuestró su vehículo. Finalmente, fue trasladada a su domicilio en un móvil policial.

Hasta diciembre del 2023, la artista estuvo en la conducción de Mañanas Públicas (TV Pública), ciclo que iba de lunes a viernes de 10 a 12. El programa abordaba temas de interés general con análisis sobre cultura, salud, economía, espectáculos y de la vida cotidiana. Con el inicio de la nueva gestión de gobierno, se renovó la programación y su ciclo se quedó sin pantalla.