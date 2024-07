Vecinos de Carlos Paz reclamaron a la Provincia por la seguridad

Vecinos de los distintos barrios de Villa Carlos Paz convocaron a una conferencia de prensa donde salieron al cruce de las declaraciones que hizo el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien hizo referencia a la situación de la ciudad.

Dirigentes que representan a 22 centros vecinales carlosapacenses expresaron su repudio y sostuvieron que faltan policías, móviles y recursos para luchar contra los delitos que ocurren fuera del área central.

Tras los dichos de Quinteros durante la presentación de las nuevas autoridades de la Departamental Punilla en la costanera del lago San Roque, los vecinalistas consideran que «desconoce la realidad de los barrios» y sostuvieron que hicieron numerosas peticiones para reclamar al gobierno provincial por seguridad.

Mirtha Pino es presidenta del centro vecinal ViIla Domínguez y dijo: «Hemos realizado varias gestiones por el tema de la seguridad desde el 2021. Recurrimos a la justicia, al municipio, al gobierno de la Provincia y ahora escuchamos que el ministro dice que está todo bien. No sólo el intendente advirtió por la situación de la seguridad en Carlos Paz, desde los centros vecinales venimos hace mucho tiempo que haya una política acorde a las necesidades de los barrios. Pedimos por los domos que faltan y vemos un accionar descoordinado. Los fines de semana largo se triplica la población y no tenemos respuesta a la ciudad que somos. En la Unidad Judicial nos dijeron que se iba ampliar el personal».

En tanto, Gabriela Molina es titular del centro vecinal Altos del Valle y agregó: «No solo hoy es el reclamo, se han realizado diferentes reuniones con el Ministerio Público Fiscal y la Departamental Punilla para tener soluciones y respuestas por parte de la provincia. Los domos y las alarmas comunitarias no están funcionando. Como centros vecinales pedimos que el ministro tenga respeto por los vecinalistas de Carlos Paz. No necesitamos que venga dos veces a la semana para prometer seguridad, dos semanas en época invernal o en verano, necesitamos seguridad todo el año. Somos contribuyentes a la provincia, queremos que venga con respuestas a nosotros, es una falta de respeto que el ministro no sepa que desde hace años pedimos por escrito al gobierno que nos de respuestas. Pedimos puestos fijos, que se mejore la atención en una unidad judicial, que haya controles preventivos y que haya atención en la zona oeste y sur».

En el mismo sentido, Juan Pérez, integrante del centro vecinal de Colinas, argumentó: «Vamos a seguir trabajando con los demás y en representación del barrio más grande de Carlos Paz, tenemos una población de 27 mil habitantes. Consideramos aberrante que el ministro no disponga del patrullaje en la zona, hace pocos días, en cuestión de una hora, robaron las pertenencias de tres autos en una cuadra. El ministro dijo que Carlos Paz tiene más policías que cualquier otra ciudad, le preguntamos donde están los efectivos y apoyamos el pedido de nuestro intendente porque conocemos la realidad. Lo que el ministro manifestó es una utopía, la delincuencia no tiene descanso y Avilés está pidiendo lo mismo que pedimos los vecinos».