Alberto Fernández apuntó contra Milei por la inflación

El ex presidente Alberto Fernández criticó hoy al Gobierno nacional por afirmar que el gasto público es el único causal de la inflación y sostuvo que decir que el incremento en los precios está controlado “es la paz de los cementerios”.

“Milei te convenció de que el problema de la inflación es el gasto público y no lo es exclusivamente. ¿Cómo se llega a estos datos inflacionarios? Se llega porque el nivel recesivo es alucinante. No sé si alguna vez lo vivimos de este modo. El deterioro del ingreso de la gente es permanente”, dijo Fernández en declaraciones radiales.

En este sentido, el ex mandatario nacional agregó: “Decir que la inflación está controlada es la paz de los cementerios. Nosotros no tomamos deuda. En 2022, sobrepasaremos la meta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tranquilamente se podía seguir cumpliendo el programa, pero no fue esa la decisión de Milei, que en un mes hizo 120% de devaluación y ahora hablan de una nueva devaluación. Que no me lo cuente nadie”.

Por otro lado, Fernández apuntó contra el incremento por parte del Poder Ejecutivo de los gastos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100 mil millones de pesos.

“Esta mañana amanecí con un mensaje de texto de Vilma Ibarra y vi un decreto donde aumentaron en 100 mil millones de pesos los fondos reservados de la AFI. Todo eso lo había terminado yo, las peores prácticas hoy en día están ocurriendo en la AFI (SIDE)”, opinó el ex jefe de Estado.

Además, el ex mandatario dio su parecer con relación al acuerdo entre Ciudad y Nación por la coparticipación la semana pasada, defendió la quita de recursos que realizó durante su gestión a esa jurisdicción y aseguró que el territorio porteño “no necesita” ese dinero.

“Te das cuenta que alguien tiene el dinero no necesitándolo y otros que lo necesitan. Desde el primer día me vino a ver (el ex jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez) Larreta, que lo respeto, desde el principio vengo planteando ese punto de coparticipación que la Ciudad no necesita. La decisión fue tomada en un contexto muy complejo”, señaló Fernández.

Su participación en las elecciones de Venezuela como veedor

Fernández confirmó que viajará a Venezuela para participar como veedor de las elecciones presidenciales de este domingo y afirmó que el actual mandatario de ese país, Nicolás Maduro, debe “aceptar” la derrota en caso de que se produzca.

“Estoy yendo para poder hablar con la oposición y escuchar antes sus preocupaciones y ver si puedo ayudar a corregirlas. Lo que quiero es que haya una elección transparente”, afirmó Fernández en declaraciones radiales.

En este sentido, el ex jefe de Estado aseguró: “Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y que los están deambulando por el mundo porque se fueron del país por la causa que fuera puedan volver”.

Asimismo, el ex mandatario cuestionó los dichos de Maduro respecto de que podría haber un “baño de sangre” tras las elecciones en el país caribeño si el oficialismo no sale victorioso.

“Si (Maduro) es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar; como dijo (el presidente de Brasil) Lula (da Silva), el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia”, sostuvo el ex presidente. (NA)