Avilés sobre la seguridad: «Ponen en riesgo a vecinos y turistas de Carlos Paz»

El intendente Esteban Avilés encabezó una conferencia de prensa donde volvió a reclamar por la problemática de la seguridad, cuestionó la «falta de respuestas» del gobierno provincial y sostuvo que «le dieron la espalda» a los vecinos y turistas de Villa Carlos Paz. El mandatario carlospacense dijo que «hay una situación de total irresponsabilidad que pone en riesgo la vida» y enumeró las acciones que vienen llevando adelante el municipio para aportar a la lucha contra la delincuencia.

«Los carlospacenses estamos viviendo un momento complejo en cuanto a la seguridad, nuestra gestión viene expresando con claridad la situación que estamos padeciendo y es muy grave. Hay una fuerte irresponsabilidad de parte del gobierno provincial de Córdoba, una decisión de poner en riesgo la vida y los bienes de los vecinos y los turistas. Esta situación se suma a un montón de acciones con una clara intencionalidad política, en situaciones que no estamos acostumbrados. Somos una sociedad que construye desde la solidaridad, desde el trabajo y desde la responsabilidad, y obviamente que eso alcanza también nuestra vinculación con la Provincia y la Nación. Este lenguaje de conflicto permanentemente que lleva el gobernador, nos lleva a nosotros a profundizar en un mensaje de diálogo porque estamos hablando de la vida, de la identidad física de nuestra gente. Acá no hay una situación de política, acá no hay situaciones partidarias, estamos expresando una realidad que conocen los vecinos»; destacó.

«Días atrás, presentamos con el secretario Juan Lucero, un programa innovador y progresista para sumar responsabilidades a lo que hace a la situación de prevención y los conflictos contravencionales. Es lo que podemos hacer desde nuestro lugar, sin obviar que hay competencias puras que le corresponden al gobierno provincial y a la Policía de la Provincia de Córdoba. Ese programa innovador se está llevando adelante con una capacitación y formación muy importante de los empleados municipales que están en vía publica. En el corto plazo, tendremos más de 420 vehículos monitoreados desde nuestra sala de monitoreo y una red de comunicación para avanzar en la prevención del delito»; añadió.

En otro fragmento, el intendente hizo referencia al trabajo con la fuerza de seguridad y aclaró: «Después de siete meses de este nuevo gobierno provincial, vemos la falta de policías, el desmantelamiento que tuvo el Departamento de Investigaciones (que ha sido algo grave para los carlospacenses) y la falta de presencia de policías en todo el trabajo de prevención que hace el municipio y la estrategia en vía pública. Hay una situación de una gran irresponsabilidad de parte del gobierno provincial, intentando distorsionar la verdad y queriendo politizar algo que es muy importante para nuestros vecinos. No se dieron las explicaciones pertinentes, se limitaron a cambiar las autoridades de la Departamental Punilla y cortaron por lo mas fino en lugar de tomar cartas en el asunto. Hay una intención permanente del gobernador de entrar en conflicto con la ciudad. si convocamos a esta conferencia de prensa para contar esto, es porque llegamos a un punto de hartazgo y la falta de respuestas a una problemática local. Se victimizan y hablan de política, pero ellos vienen a hacer pan y circo a la ciudad»; recalcó el mandatario.

Avilés también hizo referencia al operativo de seguridad que se desplegó para las vacaciones de invierno. «Han hecho un tibio operativo de invierno que no llega a las expectativas de los vecinos. Mientras nosotros estamos de la mano de todas las instituciones intermedias, ellos naturalizan el robo de motos, autos, los asaltos violentos. Tenemos idiosincracia de un pueblo grande, tres ingresos y estamos invirtiendo más de 900 millones de pesos al año en competencias propias del gobernador. De las nueve dependencias policiales que tiene la ciudad, ocho son municipales. Hemos delegado esos espacios y otros alquilamos y sumamos más de 340 millones de pesos en la sala de monitoreo, seguimos invirtiendo en competencias que no son propias del municipalismo para responder a la problemática de la seguridad»; concluyó.

Por su parte, el secretario General de Vinculación Institucional de la Municipalidad, Juan Lucero, salió al cruce de las declaraciones que hizo días atrás el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros. «El ministro tuvo expresiones irresponsables, le faltó el respeto no solo al intendente, sino también al vecino de Carlos Paz y es un mentiroso. Quiero aclararle que la seguridad, tanto para el intendente como para los vecinos no es un capricho, es una necesidad, es calidad de vida. Eso es algo que el ministro y el gobernador tienen que entender. El ministro hizo expresiones sobre la cantidad de móviles que dispone nuestra ciudad, dijo que tenemos 31 móviles y no es así. Seguramente, debe haber 31 móviles es toda la Departamental Punilla. Es importante aclararlo porque el ciudadano no ve 32 móviles, y nosotros tampoco».